晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

大S驟逝2個月...S媽走不出喪女痛「打破沉默再發聲」

小S（左起）、「S媽」黃春梅、大S一家人感情緊密。（翻攝自臉書）小S（左起）、「S媽」黃春梅、大S一家人感情緊密。（翻攝自臉書）

〔記者邱奕欽／台北報導〕「大S」徐熙媛2月初不幸因流感併發肺炎病逝，家屬們面對突如其來的噩耗悲痛欲絕，尤其是「S媽」黃春梅不時透過社群吐露心緒，顯見她仍沈浸在喪女的悲痛之中。大S驟逝已逾2個月，許多網友深感堪憂紛紛獻上關心，然而S媽面對諸多情切也忍淚做出回應。

相關新聞：大S離世2個月！傳廠商「捧重金邀復出」遭拒 小S親吐復工進度

慟失大S後，S媽隨著小女兒「小S」徐熙娣及2名女婿具俊燁、許雅鈞包機將愛女的骨灰自日本攜返回台，期間她難忍白髮人送黑髮人的哀傷之情，數度在臉書上公開宣洩悲痛心緒，其中更泣訴「有一個感覺！好像撐不下去耶-苦！」當中的一句「撐不下去」，更讓所有網友紛紛嚇壞，同時也心碎不已。

面對外界關心，S媽以擁抱愛心的貼圖作出回應。（照片經馬賽克處理；翻攝自臉書）面對外界關心，S媽以擁抱愛心的貼圖作出回應。（照片經馬賽克處理；翻攝自臉書）

S媽沈浸在喪女的悲痛之中，網友們見狀皆紛紛留言關心，「雖然大S的突然的離開讓愛她的家人、粉絲都感到非常難過，但至少她這最後人生三年是快樂的。」、「愛她就要愛她所愛、相信兩個孩子才是她最大的牽掛、為了女兒、徐媽媽也要重新出發、化愛為力量、為兩個失去母親的外孫好好愛護她們。」針對外界關心，S媽則以擁抱愛心的貼圖作出回應。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中