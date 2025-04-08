大S驟逝2個月...S媽走不出喪女痛「打破沉默再發聲」

小S（左起）、「S媽」黃春梅、大S一家人感情緊密。（翻攝自臉書）

〔記者邱奕欽／台北報導〕「大S」徐熙媛2月初不幸因流感併發肺炎病逝，家屬們面對突如其來的噩耗悲痛欲絕，尤其是「S媽」黃春梅不時透過社群吐露心緒，顯見她仍沈浸在喪女的悲痛之中。大S驟逝已逾2個月，許多網友深感堪憂紛紛獻上關心，然而S媽面對諸多情切也忍淚做出回應。

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慟失大S後，S媽隨著小女兒「小S」徐熙娣及2名女婿具俊燁、許雅鈞包機將愛女的骨灰自日本攜返回台，期間她難忍白髮人送黑髮人的哀傷之情，數度在臉書上公開宣洩悲痛心緒，其中更泣訴「有一個感覺！好像撐不下去耶-苦！」當中的一句「撐不下去」，更讓所有網友紛紛嚇壞，同時也心碎不已。

面對外界關心，S媽以擁抱愛心的貼圖作出回應。（照片經馬賽克處理；翻攝自臉書）

S媽沈浸在喪女的悲痛之中，網友們見狀皆紛紛留言關心，「雖然大S的突然的離開讓愛她的家人、粉絲都感到非常難過，但至少她這最後人生三年是快樂的。」、「愛她就要愛她所愛、相信兩個孩子才是她最大的牽掛、為了女兒、徐媽媽也要重新出發、化愛為力量、為兩個失去母親的外孫好好愛護她們。」針對外界關心，S媽則以擁抱愛心的貼圖作出回應。

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