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娛樂 最新消息

大S離世2個月！傳廠商「捧重金邀復出」遭拒 小S親吐復工進度

〔記者林欣穎／台北報導〕大S今年2月因流感併發肺炎驟逝，痛失親姊大S的小S陷入悲痛中，向主持節目《小姐不熙娣》請半年假，據悉曾有廠商砸重金請小S復出拍廣告，但已被她婉拒，觀眾粉絲們擔憂是否小S回歸日會遙遙無期，不過從她今（3）日發聲來看，她正在試著振作起來。

大S（左）與小S姊妹情深。（翻攝自臉書）大S（左）與小S姊妹情深。（翻攝自臉書）

小S去年以《小姐不熙娣》入圍金鐘主持人獎時，曾感謝大S當時鼓勵她不要假裝自己不想當明星，一定要繼續主持，「因爲她這句話我就想說好，然後她陪著我一路，她當製作人，然後我自己主持，到現在跟派翠克，竟然可以入圍！不過之前《熙娣想聊》已經有入圍了啦。我覺得真的很開心。」

相關新聞：大S珠寶遭拍賣？小S震怒反駁 悲憤洩近況：如同天崩地裂

小S至今仍難走出大S離世之痛，今傳出大S給女兒的珠寶被拍賣，她更火大發聲闢謠，憤怒表示「不敢相信大S都走了，竟然還有人不斷造謠、抹黑，「我真的很想問：你們到底還要幹嘛？她已經走了！你們到底還要幹嘛。」小S也提到至今一直都在想念著姊姊，「也在想何時能夠振作起來開始工作，因為我知道我姐希望我能珍惜自己還能工作，所以這是我每天所做所想！」

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