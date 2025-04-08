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國師出手 唐綺陽揭股災轉折時間點

百萬網紅「Joeman」九妹拍片自嘲賠錢到只能吃土。（翻攝自YouTube）百萬網紅「Joeman」九妹拍片自嘲賠錢到只能吃土。（翻攝自YouTube）

〔記者馮亦寧／台北報導〕美國總統川普於台灣時間3日宣布祭出「對等關稅政策」，台灣對等關稅為32％，昨（7）日全球股市慘遭血洗，台股更是一片綠油油，開盤即重跌逾2000點。就在股民哀鴻遍野的時刻，網紅Joeman吃土、蔡阿嘎睡公園，對此「國師」唐綺陽在社群發文曝光3時間點，高呼：轉折點即將陸續來到，請大家放輕鬆。

「國師」唐綺陽揭股災轉折時間點。（翻攝自臉書）「國師」唐綺陽揭股災轉折時間點。（翻攝自臉書）

唐綺陽昨日發文時在文章一開始就說「很多人今天不好過，經濟動盪，股是綠油油」不過她也提出2個時間點，認為轉折點即將來臨。第一個轉折點在4月13日，受到金星順行影響，錢、健康兩方面都會恢復推動，無力感會降低、第二個轉折點在4月18日，火星離開巨蟹，進入獅子，唐綺陽指出這個轉折點會把悶聲的內耗轉為檯面、公開，讓處理事情更加明快。

百萬網紅蔡阿嘎成股市「受災戶」，PO出自己睡公園的黑白照。（翻攝自臉書）百萬網紅蔡阿嘎成股市「受災戶」，PO出自己睡公園的黑白照。（翻攝自臉書）

「看著行星的時間表，對照自己生活，是不是比較…有盼頭呢？」唐綺陽形容近期的風暴颳得是世界級的風，小小的個人想再多也沒有用，專心照顧好自己、守護好家園人生就會變得更輕鬆。

☆民俗說法僅供參考☆

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