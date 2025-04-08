網路人氣辣模衣服破洞內衣外露？ 逛街沿路送性感

因擁有F奶被網友稱為「南半球女王」的網路人氣辣模「DenKa」周荀。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕因擁有F奶被網友稱為「南半球女王」的網路人氣辣模「DenKa」周荀，日前在網路上發文表示逛街一直覺得有風灌進身體，原來是短版針織上衣破了，沿路都露出灰色內衣，網友在發文底下留言：難怪今天的風是香的。

周荀逛街發現有風灌進身體，才看見衣服破了大洞，內衣全都露。（翻攝自臉書）

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周荀說自己走在路上一直覺得有風灌進來，逛街逛了老半天才發現衣服破了？更誇張的是工作夥伴檸檬竟然以為是衣服故意設計成這樣。為了說明狀況，周荀還拍了一張照片佐證，只見短版針織罩衫在背包那側有道長長的裂縫，讓裡頭的灰色運動內衣完全暴露出來，針織衫還有種整件被撕破的感覺。

網路辣模周荀因好身材有「南半球女王」之稱。（翻攝自臉書）

周荀的這件「破罩衫」也在網路上引起熱烈討論，網友紛紛留言：「只要夠正，破衣都是時尚」、「好扯喔，逛街送福利」、「可以寄來我幫你縫一縫」、「這再上去一點點 真的就整件裂開了耶…」。

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