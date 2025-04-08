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為張鈞甯《化外之醫》獻唱 李友廷自爆不適應「像三個媽媽搶孩子」

《化外之醫》由張鈞甯（左二）、楊一展（右二）等人主演。（公共電視、中華電信、瀚草文創提供）《化外之醫》由張鈞甯（左二）、楊一展（右二）等人主演。（公共電視、中華電信、瀚草文創提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕這兩天股市大跌，外界也關心很會投資的張鈞甯受到多少影響，她和連炳發、楊一展等演出的新戲《化外之醫》同樣引起很多觀眾討論，創作歌手李友廷演唱的《當陽光再次灑落》也收錄在該劇的原聲帶中，不過他卻透露自己有一點不適應。

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過去李友廷都是唱自己創作的歌曲，不過這次演唱的《當陽光再次灑落》，罕見的由其他人創作，他透露：「這是我第一次唱別人的詞曲，所以其實歌詞背後一些比較深的部分不太了解。」

李友廷坦言唱別人寫的歌有點不適應。（華研國際提供）李友廷坦言唱別人寫的歌有點不適應。（華研國際提供）

李友廷也談到，在錄製歌曲的時候，作詞者也在現場，因此在揣摩歌曲情緒時，他和作詞作者、配唱製作老師經常會三方各表，爭辯討論，李友廷笑說：「有種三個媽媽搶孩子的感覺。」

《化外之醫》原聲帶已數位上架，收錄歌曲包括由LaDY演唱的《匍匐》、周蕙演唱的《壞了的路燈》，以及陳泳希唱作之主題曲《無用的依賴》，還有由邵豪作曲及演唱的《棲息之地》，以及由李友廷演唱的《當陽光再次灑落》。

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