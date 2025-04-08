林志玲又展「手作魂」 網路嗨秀自製玩具寵兒

林志玲手工打造玩具寵兒。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕「台灣第一名模」繼手工便當之後，今（8）再度貼文秀出自己的好手藝。她在社群平台發文，表示「小寶貝說要一個消防車可以快速出發的跑道」所以她就親手做了紙盒玩具，貼文發出之後，許多網友都忍不住稱讚：「怎麼會那麼賢慧？」

林志玲利用廢紙盒打造的貨車。（翻攝自臉書）

林志玲與小7歲的日本男星AKIRA婚後育有1子「大勇」，掐指一算，大勇現在也3歲，到了該上幼稚園的年齡。婦幼節當日，林志玲在網路上曬出自己替兒子做的愛心便當，只見每日有花樣，營養、配色都很精緻，沒想到今天更厲害，出現了紙盒做的卡車和汽車跑道，讓網友佩服不已。

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林志玲說：「小寶貝說要一個消防車可以快速出發的跑道，要一個運貨的卡車 用家裡的紙盒來試作，等你下課回來玩喔」原來是大勇向志玲姐姐許願想要一個能讓消防車快速出發的跑道，還想要一輛可以運貨的卡車，所以林志玲趁著空檔，利用家裡的廢紙盒打造出跑道及卡車。

林志玲為兒子做的汽車跑道。（翻攝自臉書）

看到林志玲做出來的成品，網友紛紛驚呼：「什麼！這個手作品很漂亮耶！瞬間回憶小時光！這是我2025年看過最好的創意車！」、「志玲姐姐這麼厲害 是要逼死人嗎」。

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