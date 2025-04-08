「暗黑版愛莉莎莎」 AV女優出道6年憂：胸部一直變大

日本AV女優鷲尾芽衣昨日迎來出道6週年。（翻攝自X）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕日本AV女優鷲尾芽衣昨（7）迎來出道6週年紀念日，她因為外貌神似台灣網紅愛莉莎莎，因此老司機們私下也會說她是「暗黑版愛莉莎莎」。她透過經紀公司發出感謝信，她還說出道6週年她真的很害怕一件事：原本J罩杯的雪乳，竟然不斷長大，現在已經L罩杯了。

鷲尾芽衣有「暗黑版愛莉莎莎」之稱。（翻攝自X）

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鷲尾芽衣非常感性地謝謝各位支持者，而且在感謝信當中，她也希望粉絲們都能過得幸福快樂，她也會繼續在AV界努力發展。

鷲尾芽衣的豪乳從J罩杯長大到現在的L罩杯，生長力驚人。（翻攝自X）

對於她擔心的問題，其實也不是說說而已，因為原本J罩杯的她，去年夏天驚覺豪乳已經長到K罩杯，而現在才過去不到一年的時間，一雙雄偉的乳房竟然持續長大到L奶。鷲尾芽衣嬌嗔：這個情況糟透了，好害怕唷，要準備認真瘦身減奶了啦！

鷲尾芽衣的出道6週年紀念竟然是希望胸部不要再長大了。（翻攝自X）

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