67歲元彪功夫了得 凍齡更有一套帥慘

有美女相伴，元彪根本看不出今年已67歲。（香港星島日報）

〔記者林南谷／綜合報導〕67歲資深港星元彪曾是鼎鼎大名七小福成員之一，90年代初舉家移民加拿大後逐年減少幕前工作，專心照顧家庭。這位80年代香港家喻戶曉的武打明星，近年甚少回港，近日被目擊現身中國廣西省，摟著一位年輕美女，照片中的他凍齡有成，無論怎樣看都不像將滿68歲！

67歲元彪狀態維持真好，完全看不出即將步入古稀之年。（香港星島日報）

近日一位美女發文表示：「與兒時武打明星元彪相聚，交流影視劇表演藝術，他既專業，又敬業，是我學習榜樣。」港媒報導，這位美女名叫梁岱青，是中國青年舞蹈家，也是廣西壯族自治區文化旅遊推廣大使，2013年參加過東方衛視《舞林爭霸》比賽打入前10名。

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元彪90年代和成龍、洪金寶拍攝多部電影在台灣上映，3人當時擁有一票死忠粉絲。（香港星島日報）

梁岱青年輕貌美身材一流，不過站在她身邊的元彪，狀態更加不得了，港媒報導，他不僅頭髮沒白，髮線亦保持極佳，滿臉充滿膠原蛋白，笑起來除了眼角外幾乎沒皺紋，有粉絲驚訝：「誰會覺得元彪即將步入古稀之年？」

元彪（本名夏令震）出道逾50年，5歲時成為「京劇大師」于占元徒弟，並與師兄成龍、洪金寶等人組成「七小福」，參與過《A計劃》、《快餐車》等電影，主演經典港片更不計其數。

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