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賣陳奕迅演唱會黃牛票 兩張票罰20倍遭執行

新竹分署呼籲，民眾不要為了微小利潤而從事賣黃牛票的行為，被抓到會後悔莫及。（新竹分署提供）新竹分署呼籲，民眾不要為了微小利潤而從事賣黃牛票的行為，被抓到會後悔莫及。（新竹分署提供）

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕歌手陳奕迅2023年7月再次於台北小巨蛋舉辦世界巡迴演唱會，竹市陳姓男子在網路賣黃牛票，將每張原價5880元的演唱會門票哄抬到1萬2500元，遭台北市府依2張票面金額20倍裁罰23萬5200元，陳未繳納遭行政執行署新竹分署扣押薪資，陳喊冤只在網路賣不到1小時就下架為何還罰；新竹分署則指出，文創法規定超過原價就算是加價轉賣，有從中獲利的都是黃牛。

新竹分署指出，陳男將原始價格為每張5880元的演唱會門票，以每張1萬2500元於網路平台兜售，經台北市政府文化局依規定裁罰該2張票面金額20倍，罰鍰23萬5200元。處分送達後，陳未繳納，北市府文化局將案件移送新竹分署執行，並調閱陳相關財產資料，上月扣押陳薪資債權。

新竹分署執行後，陳男曾經電洽承辦書記官，表示賣票資訊只刊登1小時左右，因接到不認識的網友要求封口費，就已經下架，為何還被處高額罰鍰。

新竹分署指出，文化創意產業發展法第10條之1第2項定有明文，「將藝文表演票券以超過票面金額或定價販售者，按票券張數，由主管機關處票面金額或定價10倍至50倍罰鍰。」為強化主管機關對黃牛違法案件檢舉受理程序及辦理時程踐行，文化創意產業發展法本設有相關檢舉規定。

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