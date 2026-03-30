自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

張凌赫本名曝光！撞名台灣女星 本尊發文成「認親大會」笑翻網友

中國男星張凌赫本名曝光，吸引關注。（翻攝網路）中國男星張凌赫本名曝光，吸引關注。（翻攝網路）

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國古裝偶像劇《逐玉》近期熱播，男主角張凌赫人氣持續上升，不僅劇情討論度高，他的個人背景也成為網友關注焦點。近日有網友發現，張凌赫的本名其實是「張家瑋」，意外與台灣八點檔女星張家瑋同名同姓，巧合消息曝光後，立刻在網路上掀起熱議，不少人直呼「真的太巧了」。

以本名活躍於台灣戲劇圈的張家瑋，過去參與多部八點檔演出，累積不少觀眾緣。得知自己與人氣男星名字相同後，她也在社群平台幽默發文回應，笑說：「《逐玉》男主張凌赫本名居然是張家瑋，我是本名出道，常常遇到同名同姓直接認親，張家瑋們集合一下吧！」輕鬆語氣引來不少網友留言互動。

演員張家瑋演出多部八點檔累積高人氣。（資料照；民視提供）演員張家瑋演出多部八點檔累積高人氣。（資料照；民視提供）

貼文曝光後，粉絲紛紛留言表示驚訝，有人笑說：「難怪最近看到大家在講《逐玉》張家瑋，腦中第一個想到的是民視的張家瑋。」也有人表示：「當初聽到張凌赫本名時，第一個想到的就是你。」更有網友直呼這樣的巧合實在難得。

留言區更意外變成「張家瑋大集合」，不少同名網友現身留言報到，有人打趣表示「我們張家瑋家族沒有閒人」，也有人分享身邊同名朋友的故事，例如「我中學同學也叫張家瑋」、「當兵時學弟也叫張家瑋」。整個討論串宛如大型認親現場。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中