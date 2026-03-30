張凌赫本名曝光！撞名台灣女星 本尊發文成「認親大會」笑翻網友

中國男星張凌赫本名曝光，吸引關注。（翻攝網路）

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國古裝偶像劇《逐玉》近期熱播，男主角張凌赫人氣持續上升，不僅劇情討論度高，他的個人背景也成為網友關注焦點。近日有網友發現，張凌赫的本名其實是「張家瑋」，意外與台灣八點檔女星張家瑋同名同姓，巧合消息曝光後，立刻在網路上掀起熱議，不少人直呼「真的太巧了」。

以本名活躍於台灣戲劇圈的張家瑋，過去參與多部八點檔演出，累積不少觀眾緣。得知自己與人氣男星名字相同後，她也在社群平台幽默發文回應，笑說：「《逐玉》男主張凌赫本名居然是張家瑋，我是本名出道，常常遇到同名同姓直接認親，張家瑋們集合一下吧！」輕鬆語氣引來不少網友留言互動。

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演員張家瑋演出多部八點檔累積高人氣。（資料照；民視提供）

貼文曝光後，粉絲紛紛留言表示驚訝，有人笑說：「難怪最近看到大家在講《逐玉》張家瑋，腦中第一個想到的是民視的張家瑋。」也有人表示：「當初聽到張凌赫本名時，第一個想到的就是你。」更有網友直呼這樣的巧合實在難得。

留言區更意外變成「張家瑋大集合」，不少同名網友現身留言報到，有人打趣表示「我們張家瑋家族沒有閒人」，也有人分享身邊同名朋友的故事，例如「我中學同學也叫張家瑋」、「當兵時學弟也叫張家瑋」。整個討論串宛如大型認親現場。

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