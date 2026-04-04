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娛樂 最新消息

農曆二月二十「歹日子」！12生肖避災接福這樣做

農曆2/20這天真的諸事不宜嗎？命理師提醒「有3個生肖受影響最深」，而其他生肖也有一些行事宜忌要注意！（圖／Gemini）農曆2/20這天真的諸事不宜嗎？命理師提醒「有3個生肖受影響最深」，而其他生肖也有一些行事宜忌要注意！（圖／Gemini）

〔娛樂頻道／綜合報導〕打開農民曆，會發現農曆2/20這天（也就是國曆4/7） ，上面赫然寫著：「日值『受死』」凶神，吉少凶多，除畋獵、捕捉、及喪葬事宜外，吉事勿取。」對於習慣現代生活節奏的人來說，看到這樣的字眼，難免心生疑慮：什麼是「受死」？為什麼這一天諸事不宜？如果真的有重要的事非做不可，該怎麼辦？

幸運命理達人菲菲老師解釋，要理解「受死」這一天，必須從傳統擇日學的脈絡來看。「受死」屬於十二建星中的凶神之一，在傳統擇日體系中，與「死別」、「終止」的能量相關，古人認為，在這一天進行嫁娶、開市、動土、簽約等「生發性」的事務，容易受到天地能量場的干擾，導致事倍功半甚至徒勞無功。

「但這並不代表這一天什麼都不能做。」菲菲老師強調，從五行生剋的角度來看，這一天是辛亥日，亥屬水，辛屬金，金生水，水氣偏旺。當日雖然沖蛇（乙巳年出生者），煞西（方），但不能忘了，這一天其實也有許多「吉神」同時在場！

像是歲德合、天恩、母倉、吉慶、玉堂、煞貢等……這些吉神的存在，代表著這一天仍然有可以善用的能量，只是需要用對方式。例如「母倉」適合儲蓄、整理、「玉堂」適合學習、靜思、「天恩」則適合感恩、祈福。

■不利3生肖

．第1名：蛇（特別是乙巳年出生，2歲及62歲者）

當日沖煞，能量場最不穩定，易感疲憊、心煩、諸事不順。

．第2名：豬（亥日，亥亥自刑）

水氣過旺且自刑，容易思緒混亂、情緒起伏、自我困擾。

．第3名：猴（申亥相害）

金被水洩，易判斷失誤、決策反覆，不宜做重大決定。

【12生肖「受死日」應對指南】

➤鼠

．當日能量敏感度：中等。

．水氣旺，與鼠的五行屬性相應，容易思緒活躍但不易集中。

．宜：整理書桌、歸檔文件、寫日記或年度規劃。

．忌：與人爭論是非、衝動發言。

．開運小儀式：用藍筆寫下三件「已完成的事」，肯定自己的努力。

➤牛

．當日能量敏感度：中等偏低。

．土牛遇水日，能量相對穩定，適合沉澱。

．宜：檢查家中水電管線、整理廚房櫥櫃、清點日常用品庫存。

．忌：勉強自己答應不願意做的事。

．開運小儀式：將家中零錢全部收集起來，存入存錢筒，象徵「聚財」。

➤虎

．當日能量敏感度：較高。

．寅虎遇亥水，寅亥相合，水木通氣，能量順暢但易過度放鬆。

．宜：獨處靜思、聽音樂、看書、泡澡放鬆，把這一天當作「自我修復日」。

．忌：與家人或同事爭執，特別是關於責任歸屬的問題。

．開運小儀式：泡一杯熱茶，靜坐十分鐘，感受呼吸的節奏。

➤兔

．當日能量敏感度：中等。

．卯兔遇亥水，水木相生，思緒活躍但容易想太多。

．宜：整理衣櫃、斷捨離、捐出不再穿的衣物。

．忌：過度分析別人說的話、猜測別人的心思。

．開運小儀式：選一件最喜歡的衣服穿上，提醒自己「我很好」。

➤龍

．當日能量敏感度：中等偏低。

．辰龍遇亥水，辰為水庫，能量相對穩定。

．宜：整理財務檔案、檢視收支、規劃下個月的預算。

．忌：衝動投資、聽信小道消息。

．開運小儀式：用紅筆在存摺封面寫一個「穩」字。

➤蛇

．當日能量敏感度：最高。

．沖蛇之日，能量場最不穩定，需特別留意。

．宜：早點回家、早點休息、遠離是非之地。

．忌：出門往西方、與人爭執、做重大決定、開車趕時間。

．開運小儀式：睡前用海鹽泡腳，想像水流帶走一整天的疲憊與不安。

➤馬

．當日能量敏感度：中等。

．午馬遇亥水，水火相剋，容易感到壓力和煩躁。

．宜：運動、散步、流汗，把多餘的能量釋放掉。

．忌：把工作壓力帶回家、對家人發脾氣。

．開運小儀式：出門散步十五分鐘，回來後喝一杯溫水。

➤羊

．當日能量敏感度：中等。

．未羊遇亥水，水旺土虛，能量略為渙散。

．宜：整理藥箱、檢查保健品庫存、安排健康檢查。

．忌：熬夜、暴飲暴食、忽略身體發出的警訊。

．開運小儀式：煮一碗熱湯，慢慢喝完，感受食物帶來的溫暖。

➤猴

．當日能量敏感度：較高。

．申猴遇亥水，申亥相害，金被水洩，易判斷失誤、決策反覆。

．宜：檢查電子設備、備份重要檔案、整理手機照片，做「數位整理」。

．忌：做重大決定、輕信他人建議、在社群媒體上發表激烈意見。

．開運小儀式：刪除手機裡不必要的APP和照片，讓空間清爽起來。

➤雞

．當日能量敏感度：中等。

．酉雞遇亥水，金水相生，思緒清晰但容易想太多。

．宜：閱讀、寫作、學習新知識。

．忌：與人比較、計較得失。

．開運小儀式：寫下最近學到的新事物，為自己的成長喝采。

➤狗

．當日能量敏感度：中等偏低。

．戌狗遇亥水，土水相剋，容易感到疲憊。

．宜：早點睡覺、補眠、放鬆。

．忌：硬撐著工作、勉強自己參加不想去的聚會。

．開運小儀式：換上乾淨的床單，給自己一個舒適的睡眠環境。

➤豬

．當日能量敏感度：較高。

．亥豬遇亥日，亥亥自刑，能量共振強烈且自我干擾，容易思緒混亂、情緒起伏。

．宜：寫日記、整理思緒、畫畫或做手工藝。

．忌：做重大決定、與人深談重要話題。

．開運小儀式：點一盞小燈或蠟燭，看著火光放空十分鐘。

菲菲老師 專家小檔案】

．專長：觀元辰、獨門八字、民俗科儀、解夢解籤、道法開符
．經歷：節目《命運好好玩》專任命理老師、禾郁國際有限公司 創業顧問、幸運命理社團創辦人、曜鑽國際有限公司 命理顧問、1111創業加盟網 創業顧問

．命運好好玩官網：看這裡
．命運好好玩FB：看這裡

☆星座命理說法僅供參考☆

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