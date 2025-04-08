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股市大跳水 國民黨要賴清德負責反被嗆

談判改善對等關稅，總統賴總統提5策略。（翻攝自賴清德臉書影片）談判改善對等關稅，總統賴總統提5策略。（翻攝自賴清德臉書影片）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕美國總統川普2日宣布對台課徵32%關稅，總統賴清德6日晚間發布影片表示，台灣沒有計劃對美採取關稅報復，企業對美投資承諾也不會改變，對此，國民黨主席朱立倫指出，面對台灣經濟的嚴峻挑戰，賴總統談判策略顯然過於天真。

朱立倫表示，面對美國關稅的嚴峻挑戰，國民黨高度重視，但認為賴總統在事態可能升級多日後，才提出應對方向，且內容顯露政府策略的不確定性，希望總統必須展現領導力，積極尋求跨黨派的智慧與共識，共同擬定國家應對策略，而非讓台灣在重大挑戰前顯得猶豫不決。

今（8）日上午律師林智群在臉書發文反酸：「日本、韓國、歐盟、東南亞、以色列、瑞士、中國等都被美國課高關稅，股市大跳水，然後國民黨說賴清德要負責，我還以為賴清德是世界大統領了。」

總統賴清德在發布影片表示，台灣沒有計畫對美採取關稅報復，政府將提出5大因應策略，其中談判關稅預計比照美加墨自貿協定，從台、美雙方「零關稅」開始談起；另將擴大對美採購，降低貿易逆差，並擴大對美投資，協助整合「台灣投資美國隊」，期盼美國對等整合「美國投資台灣隊」，盼朝野共同支持，為台灣經濟打開更寬闊的出路。

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