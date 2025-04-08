（連線專訪）新劇巧撞名人竊案潮！《廣告狂人》戲王喊巧合「現實更荒謬」

喬漢姆在影集《掩耳盜鄰》原先有錢有勢，卻突然失去一切。（Apple TV+ 提供）

〔記者許世穎／台北－紐約連線專訪〕《廣告狂人》艾美獎戲王喬漢姆主演並監製Apple TV+ 全新影集《掩耳盜鄰》，在劇中詮釋一位曾身處上流社會、擁有金錢與權勢的男人，突如其來的打擊卻摧毀他的一切，竟依靠竊盜鄰居家中精品來維持生活。提到現實中有不少名人住處遭竊，他澄清一切「純屬巧合」，更表示「希望我們的影集沒有啟發什麼不該啟發的人才好！」

喬漢姆在影集《掩耳盜鄰》為了維持生活，竟依靠竊盜鄰居家中精品。（Apple TV+ 提供）

隨著名人住宅竊案在全球接連上演，無論是演員、歌手甚至職業運動員都成為被盯上的目標，《掩耳盜鄰》恰巧觸及竊盜主題，喬漢姆表示：「我們開拍時，這些高調竊案還沒開始上新聞，但等到影集開始進入後段製作，現實中突然冒出很多新聞！」儘管並未取材自真實案件，但他直說「我們都知道，現實有時比虛構更荒謬。」

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雖然劇情圍繞偷竊展開，但影集中加入大量黑色幽默，讓觀眾在懸疑之外也能會心一笑，喬漢姆坦言是創作團隊刻意安排的節奏設計，更透露他的喜感其實源自於小時候的孤單，「我從小就是喜劇的死忠粉，小時候媽媽工作很忙，我有很多獨處時間，喜劇變成了我看世界的方式，也讓我發現，幽默不只是逗人笑，它其實是一種講故事、抓住注意力的方法。」

喬漢姆強調《掩耳盜鄰》沒有取材自真實案件，身兼執行製作人的他享受和演員、導演一起創作。（Apple TV+ 提供）

喬漢姆表示，雖然可以把《掩耳盜鄰》拍得非常陰暗，但他與編劇強納森崔普爾決定加入角色的狼狽、即興與人性荒謬處，讓觀眾在緊湊情節中有喘息的空間，「我們不希望讓觀眾覺得每一集都是情緒重擊，也想讓這個角色顯得更立體、更真實。」

除了主演，喬漢姆也身兼執行製作人，他表示，這是一份高壓但極具成就感的工作，雖然拍攝過程他幾乎出現在每一場戲，但他強調「每天進片場我都很快樂！」今年54歲的他直認體力確實沒30多歲那樣充沛，但笑言「我還撐得住，一天拍十幾頁台詞也不是沒發生過！」他說真的很喜歡待在片場，和演員、導演一起創作，「這是這份工作裡最快樂的部分。」

喬漢姆在《掩耳盜鄰》變身竊賊，直說現實中更喜歡自己努力來的，或是別人送他的東西。（Apple TV+ 提供）

提到與鄰居互動，喬漢姆認為這部影集也探討了當代人際關係中的疏離與假象，「在不同文化裡，『鄰居』的意義差很多。在美國甚至不同州之間都不同，紐約市的鄰居可能只跟你隔一到牆，而在北達科他州，他們可能相隔一英里，但你還是會認識他們。」他說有些人太沉浸在自己的世界，以為不需要認識身邊的人，「我們藉由劇中的情節，輕描淡寫地點出這樣的距離感和冷漠。」

至於如果可以「不會有後果地」偷走一件東西，喬漢姆笑回：「我其實不是一個對東西特別著迷的人，朋友送我的紀念品，無論是運動相關的簽名物或是電影小物，那些才是最珍貴的。」他接著說：「如果是偷來的，我應該也沒辦法真正喜歡它。比起偷，我更喜歡自己努力來的，或是別人送我的東西，感覺會更棒！」《掩耳盜鄰》將於4月11日於Apple TV+ 全球上線，當天首播前兩集，之後每週五上架新集數。

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