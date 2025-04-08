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許允樂遭黑粉「長期霸凌」崩潰吐血 張兆志心疼前妻怒揭真相

張兆志與許允樂於2023年底結束6年婚姻。（翻攝自臉書）張兆志與許允樂於2023年底結束6年婚姻。（翻攝自臉書）

〔記者侯家瑜／台北報導〕張兆志與許允樂於2023年底結束6年婚姻，然而7日深夜他突開直播怒控認識30多年的陳姓學弟夫妻，揭露陳妻竟是匿名攻擊許允樂的「黑粉群」成員，過去曾在Dcard抹黑許允樂的身分與過往，甚至連家人互動也成為攻擊素材。張兆志心痛表示，這些惡意言論導致許允樂精神狀況崩潰，「這對一個丈夫來說有多煎熬。」

張兆志透露當時已報警處理，順利查出三位黑粉身分，其中一人竟是陳男的老婆，還將他個資、照片外流當成攻擊材料。他痛批黑粉群成員每週還須交出兩篇毀謗文章，「妳還好意思說妳老公是我30年的好友？」更指控陳男明知此事，卻仍若無其事與他抽雪茄閒聊，事後連一句道歉都沒有，讓他痛心直言：「你們根本是同一陣線。」

張兆志還提到黑粉甚至跑到許允樂娘家門口偷拍，嘲諷「看她媽媽會不會帶狗出來散步」，至今讓他難以釋懷。張兆志坦言過去選擇隱忍，是因為心中仍想保護對方，但現在決定公開真相，氣憤喊：「我們錯就錯在替這些人留面子太久。」

近日張兆志在餐廳巧遇陳氏夫妻，對方態度依舊輕浮，女方甚至對他比大愛心並說「舒服」，徹底激怒他。他在直播最後霸氣喊話：「我張兆志會是你這輩子最難忘的芒背在刺！不要惹我，我會傾盡全力讓你下輩子不順利！」直言若認為這是威脅就儘管提告。

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