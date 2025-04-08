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李雲迪又來了！相隔16年造訪高雄 加碼「安可場」

李雲迪6月將到高雄衛武營演出。（好滿意音樂提供）李雲迪6月將到高雄衛武營演出。（好滿意音樂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕中國「鋼琴王子」李雲迪春節期間才來台北國家音樂廳舉辦演奏會，近日宣布將舉辦「安可場」，6月21日前進高雄衛武營，期待與粉絲相見。

李雲迪興奮表示，上次到高雄已是在2009年，「整整16年沒造訪高雄，相對2月到台北時趕場只能蜻蜓點水，許願這回高雄行，可以得空沿著愛河散步，並品嚐當地有名的米其林美食，了卻一樁心願！」

李雲迪很期待台灣的美食。（好滿意音樂提供）李雲迪很期待台灣的美食。（好滿意音樂提供）

李雲迪2月曾來台灣演出，對於台灣粉絲的熱情印象深刻，提到當今古典音樂的大環境，因為科技和消費習慣改變，有了線上音樂會、數位音樂的多元選擇，「還能有那麼多喜愛我音樂的朋友舟車勞頓來看我，傾聽我所彈奏的莫扎特系列樂曲，實屬不易，真的感動。」

李雲迪回憶16年前造訪高雄，是在至德堂公演，記憶力相當好的他，記得當時是和高雄市立交響樂團合作，演出曲目有柴可夫斯基《第一號鋼琴協奏曲》等經典曲目。

李雲迪期待地說，「這次很期待來到衛武營這個新的場館，也很期待開箱裡頭的鋼琴。」李雲迪「莫扎特奏鳴曲獨奏音樂會」安可場將在6月21日於高雄衛武營國家藝術文化中心音樂廳登場。

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