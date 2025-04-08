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娛樂 最新消息

（專訪）NELL李政勛想朝聖台灣洋酒店！李在京盼篡位當主唱 金鐘萬評唱功5分

NELL李政勛（左起）、金鐘萬及李在京一同受訪，展現好交情。（記者王文麟攝）NELL李政勛（左起）、金鐘萬及李在京一同受訪，展現好交情。（記者王文麟攝）

〔記者廖俐惠／專訪〕韓國現代搖滾獨立樂團始祖「NELL」日前剛結束在台灣的演唱會，他們昨天（7日）接受本報專訪，提及台灣粉絲觀賞表演時特別嗨，但與他們真的面對面時又特別害羞，NELL希望台灣粉絲能夠不要改變，繼續維持這樣可愛的模樣。

NELL由金鐘萬、李政勛及李在京組成，他們分享這是第三度來台，希望能與五月天、宇宙人等樂團合作。他們對台灣已經不陌生，李在京提到美食眼睛一亮，此行到了台灣的熱炒店，還吃了炒飯、炸物及糖醋肉等等，金鐘萬則是每次來都要吃牛肉麵、炒飯及港點，還直言「不知道為什麼在台灣吃是最好吃的？」記者推薦他們可以買最近很受歡迎的噶瑪蘭威士忌，金鐘萬笑說其實自己家中已經有了8、9瓶噶瑪蘭威士忌，不需要推薦也知道這個台灣名產。

NELL李在京（左起）、金鐘萬、李政勛結識超過25年，感情依舊。（記者王文麟攝）NELL李在京（左起）、金鐘萬、李政勛結識超過25年，感情依舊。（記者王文麟攝）

李政勛是喜歡小籠包，也準備好要帶金門高粱當伴手禮，前往最近很著名的台灣洋酒店消費，李在京則是準備帶鳳梨酥回韓國，不過得知某些鳳梨酥中其實並沒有鳳梨，而是冬瓜餡時，十分驚訝，還激動反問「那為什麼要叫鳳梨酥？」笑翻現場眾人，李在京笑說：「看來我拋出了一個很有趣的話題！」

李政勛說台灣什麼東西都好吃，來台就想到當地的餐廳大快朵頤一番。身為成員當中最瘦的一位，分享小時候的綽號叫「稻草人」，就可以想像他有多瘦，如今的身形已經是經過努力健身才得來的。一旁的金鐘萬、李在京倒是感到很羨慕，李在京稱李政勛已經是肌肉男了，金鐘萬則爆料李政勛從來沒有水腫過，不過他過去身體比較虛弱，後來努力運動才變健康，是25年來改變最多的成員。

NELL一大早受訪，李在京（左）、金鐘萬（右）羨慕李政勛從來沒有水腫的問題。（記者王文麟攝）NELL一大早受訪，李在京（左）、金鐘萬（右）羨慕李政勛從來沒有水腫的問題。（記者王文麟攝）

他們出道已經25年，從街頭表演、Live Club到如今主流出道，金鐘萬建議所有想要追求樂團夢的孩子們要持之以恆，職業生涯有高低起伏難免，如果太過心急，低潮期會走不出來，最好的就是維持步調，持續不斷保持熱忱，繼續增進音樂上面的技巧。

金鐘萬也有感而發，現在社群平台發達，錄音設備更加進步，成員們在家也能工作，不過以前出一張唱片，熱度可以維持1、2年，但現在出一張專輯話題沒辦法維持很久，很快就會被新內容取代，這也是現在做唱片不容易的地方。

他們行程滿檔，近幾年都沒有去KTV，已到大叔年紀的3人異口同聲表示，如果到KTV都會唱以前喜歡的歌曲，至於Kpop歌曲，他們笑說實在太難了。主唱金鐘萬是隊內的靈魂人物，被問到會給成員們唱功幾分？金鐘萬先是問說：「是在喝醉的時候，還是正常的時候？」而後表示如果是喝醉的狀態下，金鐘萬會給李政勛85分，因為他喝醉酒反而會非常認真，李在京只拿到15分，因為喝醉的時候只會亂吼亂叫，雙李加起來剛好100分，李在京笑說：「我能擠在100分已經不錯了！」

不過金鐘萬進一步指出，如果李在京清醒的話只有5分，因為不好笑了。那麼如果要選擇一個成員當主唱代打？金鐘萬立刻選擇李政勛，不過李在京立刻舉手自告奮勇，「當然要選我啊！」

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