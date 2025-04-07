（影）阿湯哥《不可能的任務8》曝新預告再玩命！保證給影迷「滿意收尾」

湯姆克魯斯在《不可能的任務：最終清算》中，高空玩命掛在飛機外。（UIP提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕由「阿湯哥」湯姆克魯斯主演的招牌系列第8集《不可能的任務：最終清算》繼先前於CinemaCon電影博覽會舉辦發布會後，最新預告也於今（7）日晚間正式曝光，阿湯哥再度上天下海玩命，不僅倒掛在一架雙翼飛機的機翼上，隨著飛機倒飛穿越空中，更說服美國海軍全力支持他拯救世界的行動。

故事延續上一部《不可能的任務：致命清算》（原片名「第一章」已刪除），阿湯哥飾演的伊森韓特必須繼續面對人工智慧「生存體」的威脅，還要和伊塞莫瑞飾演的大反派「蓋布瑞」上演諜對諜攻防，全世界每個人的命運，都將成為他的責任。

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湯姆克魯斯在《不可能的任務：最終清算》潛入海中拍攝驚險鏡頭。（UIP提供）

預告中，阿湯哥再度親自上陣完成驚險特技，包括駕駛戰鬥機、身處爆炸之中，甚至在一架雙翼飛機的機翼行走，還有由霍特麥卡蘭尼飾演的神秘官員（外媒先前曾報導他飾演國防部長）難以置信地問道：「你把一艘航空母艦交給他？」隨後畫面轉到阿湯哥從艦艇甲板上縱身躍入海中。

戲外阿湯哥挑戰真實特技，戲裡則是伊森韓特的命中注定，系列中從未缺席、由文雷姆斯飾演的駭客兼伊森的摯友路德也在預告中說出他們「最後一次」出任務的使命：「我們的人生取決於我們所有的選擇，這是你的使命，你的宿命。」

湯姆克魯斯認為《不可能的任務：最終清算》會將30年的故事線，做一個讓影迷滿意的收尾。（UIP提供）

先前有消息指出，62歲的阿湯哥將於《不可能的任務：最終清算》後告別該系列，今年2月他和導演克里斯多夫麥奎里接受《帝國》雜誌訪問，被問到該片是否真的是這個自1996年開始的系列終章，阿湯哥表示：「我希望這是一個讓人滿意的30年故事線的收尾，我相當有信心，觀眾會覺得這部片的片名取得很恰當。」

阿湯哥同時也說：「這對我來說是個難以討論的話題，因為這真的必須親自去體驗。」更形容這部即將上映的新片是「整個系列的一段史詩般、充滿情感的旅程」，甚至引用古希臘傳奇史詩《奧德賽》和《伊利亞德》的作者荷馬來形容：「這部片是『荷馬史詩式』般的作品。」《不可能的任務：最終清算》將於5月23日在台上映。

《不可能的任務：最終清算》最新預告：

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