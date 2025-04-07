晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

（影）阿湯哥《不可能的任務8》曝新預告再玩命！保證給影迷「滿意收尾」

湯姆克魯斯在《不可能的任務：最終清算》中，高空玩命掛在飛機外。（UIP提供）湯姆克魯斯在《不可能的任務：最終清算》中，高空玩命掛在飛機外。（UIP提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕由「阿湯哥」湯姆克魯斯主演的招牌系列第8集《不可能的任務：最終清算》繼先前於CinemaCon電影博覽會舉辦發布會後，最新預告也於今（7）日晚間正式曝光，阿湯哥再度上天下海玩命，不僅倒掛在一架雙翼飛機的機翼上，隨著飛機倒飛穿越空中，更說服美國海軍全力支持他拯救世界的行動。

故事延續上一部《不可能的任務：致命清算》（原片名「第一章」已刪除），阿湯哥飾演的伊森韓特必須繼續面對人工智慧「生存體」的威脅，還要和伊塞莫瑞飾演的大反派「蓋布瑞」上演諜對諜攻防，全世界每個人的命運，都將成為他的責任。

湯姆克魯斯在《不可能的任務：最終清算》潛入海中拍攝驚險鏡頭。（UIP提供）湯姆克魯斯在《不可能的任務：最終清算》潛入海中拍攝驚險鏡頭。（UIP提供）

預告中，阿湯哥再度親自上陣完成驚險特技，包括駕駛戰鬥機、身處爆炸之中，甚至在一架雙翼飛機的機翼行走，還有由霍特麥卡蘭尼飾演的神秘官員（外媒先前曾報導他飾演國防部長）難以置信地問道：「你把一艘航空母艦交給他？」隨後畫面轉到阿湯哥從艦艇甲板上縱身躍入海中。

戲外阿湯哥挑戰真實特技，戲裡則是伊森韓特的命中注定，系列中從未缺席、由文雷姆斯飾演的駭客兼伊森的摯友路德也在預告中說出他們「最後一次」出任務的使命：「我們的人生取決於我們所有的選擇，這是你的使命，你的宿命。」

湯姆克魯斯認為《不可能的任務：最終清算》會將30年的故事線，做一個讓影迷滿意的收尾。（UIP提供）湯姆克魯斯認為《不可能的任務：最終清算》會將30年的故事線，做一個讓影迷滿意的收尾。（UIP提供）

先前有消息指出，62歲的阿湯哥將於《不可能的任務：最終清算》後告別該系列，今年2月他和導演克里斯多夫麥奎里接受《帝國》雜誌訪問，被問到該片是否真的是這個自1996年開始的系列終章，阿湯哥表示：「我希望這是一個讓人滿意的30年故事線的收尾，我相當有信心，觀眾會覺得這部片的片名取得很恰當。」

阿湯哥同時也說：「這對我來說是個難以討論的話題，因為這真的必須親自去體驗。」更形容這部即將上映的新片是「整個系列的一段史詩般、充滿情感的旅程」，甚至引用古希臘傳奇史詩《奧德賽》和《伊利亞德》的作者荷馬來形容：「這部片是『荷馬史詩式』般的作品。」《不可能的任務：最終清算》將於5月23日在台上映。

《不可能的任務：最終清算》最新預告：

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中