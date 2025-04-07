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娛樂 最新消息

BoA酸朴娜勑「配不上全炫茂」 韓網要求她道歉

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓國天后BoA酒醉與全炫茂一起直播，失控畫面在網上瘋傳，由於BoA在直播上酸諧星朴娜勑配不上全炫茂，不少網友要求BoA應該向朴娜勑道歉。

BoA喝醉酒直播與全炫茂互動親暱。（翻攝自IG）BoA喝醉酒直播與全炫茂互動親暱。（翻攝自IG）

全炫茂在5日開直播，沒想到BoA也在現場，且明顯已經喝醉。有網友在直播上詢問全炫茂：「你真的和朴娜勑在交往嗎？」BoA認為兩人不會再一起，全炫茂詢問：「為什麼？為朴娜勑覺得可惜嗎？」BoA則直言：「不是，是為歐巴覺得可惜。」意指朴娜勑配不上全炫茂。全炫茂聽到這句話，再次向BoA確認是否能夠播出？BoA大方表示無所謂。

相關新聞：BoA與全炫茂喝醉直播「親密畫面」全放送 公司嚇歪瘋狂打電話

BoA躺全炫茂肩上，還捏對方臉頰，互動實在太過親暱，連全炫茂的經紀人都緊急打電話來，要求停止直播，還透露公司亂成一團。直播曝光後，不少人認為兩人形象崩壞，尤其是身為亞洲天后的BoA，醉酒又口出狂言，實在與平常差太多。韓媒引述網友留言，批評BoA講話粗魯，「是為了搞笑才說的嗎？」、「別太過分了」、「應該向朴娜勑道歉」。

☆自由時報電子報提醒您，飲酒過量，有礙健康☆ 

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