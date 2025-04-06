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BoA與全炫茂喝醉直播「親密畫面」全放送 公司嚇歪瘋狂打電話

全炫茂（左）與BoA（右）在直播中舉止親密。（翻攝自韓網）全炫茂（左）與BoA（右）在直播中舉止親密。（翻攝自韓網）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓知名主持人全炫茂憑藉機智口才及幽默性格深受觀眾喜愛，昨（5）他突在IG開直播，巨星「BoA」寶兒也驚喜現身。兩人明顯喝了不少酒，隨著酒意上頭，互動越來越親密，讓公司急得直冒冷汗，最後不斷經紀人奪命連環叩，全炫茂才無奈結束直播。

全炫茂在直播中滿臉通紅表示，「有人一直叫我開直播，所以今天就試試看。今天家裡有客人來，我拿出珍藏的酒一起喝」，接著BoA也出現在鏡頭中，看起來同樣喝了不少，她更語出驚人的爆料，「哥哥不是說要一起吃飯嗎？但家裡卻一團亂，室內裝潢也不怎麼樣，到處是雜物，客人用的廁所也超髒。」過程中兩人不斷鬥嘴，展現深厚交情。

隨著直播持續進行，BoA時而依偎在全炫茂肩上、時而捏他的臉頰，大膽親暱的舉動令不少網友看傻。接近直播尾聲時，全炫茂的手機不斷響起，他醉到一度直接掛掉電話，BoA好奇問道「是誰啊？」全炫茂才苦笑表示，「是我的經紀人，公司整個炸鍋了，直播恐怕得結束了」，隨後便與觀眾道別並關閉直播。

直播片段曝光後，引起韓網熱烈討論，紛紛直呼「他們是在交往嗎？」、「明天一定會後悔」、「從什麼時候變這麼親密的？」，另一方面也有人質疑，「這一定是某節目的預告片」、「可能是為了宣傳」、「在演藝圈混這麼久，不可能沒安排過」。

☆飲酒過量，有害健康☆

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