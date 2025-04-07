衰遇渣男！張若凡走上「開放式關係」 糾纏多位男演員現況曝光

張若凡與導演殷振豪打造的手機直式短劇集《星期三女友》創佳績。（索尼提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕歌姬張若凡去年底推出《愛情疑問句》系列5首歌曲，這些情歌特別搭配上手機直式規格的10集短劇情《星期三女友》，獲得廣大迴響，而張若凡日前也受邀和短劇集的導演殷振豪一起出席「MV新狼潮」座談會，分享打造這個創意行銷手法的過程和拍攝時的故事。

張若凡 、殷振豪 出席「MV新狼潮」座談會。（索尼提供）

首度擔綱女主角的張若凡演技大受好評，讓她十分開心，「一開始很害怕自己的戲劇完成度沒有很好，但愈拍愈投入劇情中，漸漸放掉自己心中預設的包袱和擔心，就照著戲的情緒去走，很開心大家喜歡這次的演出。」現場也清唱了〈可惜嗎〉和〈如果你還愛著他〉展現歌唱實力。

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導演殷振豪表示，現在很少人能完整看完一支MV，把歌曲完整聽完，所以在索尼音樂邀請之下，和張若凡再加上Dcard一起合作，進行創新的行銷方式，將手機直式短劇集融合歌曲，劇情則是比照韓劇所有的經典煽情梗，包括一見鐘情、車禍、失憶、純愛女遇上開放式關係的渣男等，讓觀眾被短短不到3分鐘劇情所吸引，一集接一集，也創下點擊佳績。

張若凡與導演殷振豪打造的手機直式短劇集《星期三女友》創佳績。（索尼提供）

劇中的主角原本是個「純愛女」，但遇上渣男後，為了療傷也走上開放式關係，因此有一集張若凡必須和多位男演員有親密互動後，再失落爆哭，她坦承那場戲是全劇的最大挑戰，因為她不是用這樣的方式處理感情，且沒有辦法和那麼多陌生人親密互動，心情上累積很多不舒服，拍到後來她要甩門痛哭，是當天情緒的爆發，哭來格外真實。

而座談會主持人那那大師也好奇張若凡是否和劇中主角凡凡有相似之處，張若凡說：「個性上可以很直接的部分很像，但感情上真的不像凡凡那麼勇敢。」但她坦承自己偏戀愛腦，「一談戀愛就是會一直替對方著想，很容易忽略自己要什麼，也滿常陷入『世界上沒有人會愛你』的漩渦，這時就會開始看相關的書讓自己走出來。」《星期三女友》已在LINE TV上線。

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