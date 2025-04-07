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宇珊遭陌生人加好友「約喝咖啡」 曝原來是新型詐騙

宇珊透露自己遭陌生人加好友。（翻攝自IG）宇珊透露自己遭陌生人加好友。（翻攝自IG）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕前女團「Popu Lady」成員宇珊近年主持方面表現亮眼，近期也自創YouTube頻道「與珊同行」開啟YouTuber道路，也不時會在社群平台上分享自己的生活近況。昨（6）日宇珊在IG透露自己收到陌生人的訊息，起初以為是純粹加錯好友，沒想到後續讓她大喊「這是新的詐騙手法嗎？」。

宇珊PO出陌生人傳訊息約她喝咖啡的對話截圖。（翻攝自IG）宇珊PO出陌生人傳訊息約她喝咖啡的對話截圖。（翻攝自IG）

對話截圖中，陌生人表示自己已經到達飯店，質問宇珊為什麼沒有來接他，對此，宇珊回覆：「你可能傳錯了，我不是機場接送」，然而對方解釋，是來台灣出差，助理給了這個號碼，後表示經過查證是助理給錯號碼。原以為事情就此落幕，沒想到對方竟提出「約喝咖啡」表達歉意，而後追問「你沒有收到我的留言嗎？」，讓宇珊大喊：「這是哪一招？很突然收到訊息，這是新的詐騙手法嗎？這是要騙...感情？」。

陌生人7日再度傳訊息給宇珊。（翻攝自IG）陌生人7日再度傳訊息給宇珊。（翻攝自IG）

不僅如此，陌生人7日又再度傳來訊息「如果你有時間的話，可以給我推薦一下台灣這邊的美食或者旅遊景點嗎？」，讓宇珊大翻白眼直呼：「推你妹啦」。許多網友也紛紛告知宇珊這是新型詐騙，對方會鋪很長的梗，最後會提出要借錢，不知不覺讓人進入說卡號跟帳戶的環節。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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