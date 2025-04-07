晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

二十年來「只聞其聲不見其人」 新世紀佛音5月重現台灣

慧音以純淨攝心歌聲唱誦，音聲傳遍世界。（淨世慧音-佛曲演唱會提供）慧音以純淨攝心歌聲唱誦，音聲傳遍世界。（淨世慧音-佛曲演唱會提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕近二十年來「只聞其聲、不見其人」的音樂人黃慧音，終於要現身台灣舞台了。黃慧音來自馬來西亞，將與她的團隊在2025年5月2日、3日、4日於新北板橋臺灣藝術大學演藝廳，舉辦一連三場的「淨世慧音-佛曲演唱會」，誠邀台灣聽眾一同來感受這場國際水準的心靈音樂會。

黃慧音至今已有超過500首取自佛教三大傳承經文咒語、偈子祖師詩詞等的音樂作品，目錄包括8種語言心經譯本，金剛經阿彌陀經地藏菩薩本願經慈經大悲咒楞嚴咒極樂頌歌金龍如意真經等。黃慧音也是5部大型百老匯佛教音樂劇的音樂原創，也擔任多部佛教電影，紀錄片配樂，是一位具代表性的佛樂藝術家。

黃慧音也是一位全面幕後音樂工作者，為文字譜出共鳴的旋律，編寫具感染力畫面感配樂，純淨攝心歌聲唱誦，音聲傳遍世界，因此2020年，被擁有270年歷史，國際權威性的英國皇家藝術院授予FRSA榮譽院士名銜，肯定了她以音樂為社會人群傳播和平善美的貢獻。

此次演唱會曲目豐富，集合傳統梵唄及現代樂風，由黃慧音及她親自挑選培訓的八位《淨世金剛》佛樂男團呈獻，希望為大家展開一篇療愈清淨心境合一的樂章。音樂會由生命工程教育、菩提邦有限公司與荷美有限公司共同主辦。總策劃人何逸軒老師表示，我們願意承擔這場音樂會，是因為相信老師的音聲，不僅是旋律動人，更能觸動人心、柔軟內在。這些年來，她的音樂陪伴許多人度過人生中的困頓與轉折，也啟發我們，聲音不只是載體，它能成為引導人回到清明本心的橋樑。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中