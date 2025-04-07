二十年來「只聞其聲不見其人」 新世紀佛音5月重現台灣

慧音以純淨攝心歌聲唱誦，音聲傳遍世界。（淨世慧音-佛曲演唱會提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕近二十年來「只聞其聲、不見其人」的音樂人黃慧音，終於要現身台灣舞台了。黃慧音來自馬來西亞，將與她的團隊在2025年5月2日、3日、4日於新北板橋臺灣藝術大學演藝廳，舉辦一連三場的「淨世慧音-佛曲演唱會」，誠邀台灣聽眾一同來感受這場國際水準的心靈音樂會。

黃慧音至今已有超過500首取自佛教三大傳承經文咒語、偈子、祖師詩詞等的音樂作品，目錄包括8種語言心經譯本，金剛經、阿彌陀經、地藏菩薩本願經、慈經、大悲咒、楞嚴咒、極樂頌歌、金龍如意真經等。黃慧音也是5部大型百老匯佛教音樂劇的音樂原創，也擔任多部佛教電影，紀錄片配樂，是一位具代表性的佛樂藝術家。

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黃慧音也是一位全面幕後音樂工作者，為文字譜出共鳴的旋律，編寫具感染力畫面感配樂，純淨攝心歌聲唱誦，音聲傳遍世界，因此2020年，被擁有270年歷史，國際權威性的英國皇家藝術院授予FRSA榮譽院士名銜，肯定了她以音樂為社會人群傳播和平善美的貢獻。

此次演唱會曲目豐富，集合傳統梵唄及現代樂風，由黃慧音及她親自挑選培訓的八位《淨世金剛》佛樂男團呈獻，希望為大家展開一篇療愈、清淨、心境合一的樂章。音樂會由生命工程教育、菩提邦有限公司與荷美有限公司共同主辦。總策劃人何逸軒老師表示，我們願意承擔這場音樂會，是因為相信老師的音聲，不僅是旋律動人，更能觸動人心、柔軟內在。這些年來，她的音樂陪伴許多人度過人生中的困頓與轉折，也啟發我們，聲音不只是載體，它能成為引導人回到清明本心的橋樑。

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