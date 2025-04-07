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台股狂瀉2千點！ 姚淳耀手握10張台積電反應曝「提中肯建議」

姚淳耀曾透露，擁有10張「護國神山」台積電股票及ETF。（資料照，記者王文麟攝）姚淳耀曾透露，擁有10張「護國神山」台積電股票及ETF。（資料照，記者王文麟攝）

〔記者李紹綾／台北報導〕美國總統川普宣布實施「對等關稅」政策，引發全球股市震盪，台股今（7日）開盤狂瀉2000點，創下史上單日最大跌點紀錄。金鐘戲王姚淳耀曾透露，擁有10張「護國神山」台積電股票及ETF，對於台股「綠油油」的慘況，他透過經紀人發聲。

姚淳耀手中的台積電股票從一張2、300元開始買進，前後買了10張，老早就為「財富自由」做規劃，去年台積電漲到800多元，他一度被估算，若賣掉可獲利600萬，被虧已達「財富自由」，他謙虛喊：「我滿早開始買的，當作存退休金，還是要努力工作。」對於被不少人封「股王」，他直喊：「我不是啦！」

如今台股災情慘重，姚淳耀的經紀人表示：「最近淳耀忙著拍戲，投入在角色裡面，沒有特別關注，但是看到跌很慘還是會嚇一跳，長期投資就慢慢來，手上有存款就會拿去買，當作存錢都沒在動，也很少去看。都是拿來當養老的退休金，建議的話還是定期定額買零股。」

相關新聞：金鐘戲王擁10張台積電 姚淳耀超省秘訣曝：鞋子破用針線補

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