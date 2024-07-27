金鐘戲王擁10張台積電 姚淳耀超省秘訣曝：鞋子破用針線補

嚴正嵐（左起）、姚淳耀和楊麗音在《我的意外室友》看到突如其來的陳孝萱很錯愕。（公視台語台提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕金鐘戲王姚淳耀和嚴正嵐在華視、公視台語台《我的意外室友》中因為興趣不同，讓李玉璽有趁虛而入的機會。戲外已婚的姚淳耀則不願意勉強另一半做沒興趣的事，好在另一半也很理解他，他雖然很會理財，之前受訪時透露有10張台積電股票，仍舊相當節省，他說：「老婆知道我很節儉，很喜歡穿一雙鞋，鞋子破了還用針線幫我補起來。」

嚴正嵐剖析自己與女主角一樣，不勉強伴侶做沒興趣的事，她表示：「兩個人剛好都有相同的嗜好也許經營感情更容易，但沒有也是有別的方式，畢竟在感情中兩個人都能做自己是最重要的。

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陳孝萱（左）在《我的意外室友》戲裡是從小不常陪在姚淳耀身邊的媽媽，（公視台語台提供）

此外，陳孝萱戲裡是從小不常陪在姚淳耀身邊的媽媽，現實中她也曾在小孩出生後試著繼續接戲，雖然當時的劇組十分體諒讓她盡量不外宿，但是由於小孩長時間沒看到她，會經常哭著要媽媽抱抱，孩子生病時，自己也會因為拍戲無法抽身而感到內疚，所以當時就下定決心減少戲劇工作。

戲外剛晉升新手媽媽的嚴正嵐，目前離開小孩最久的經驗是和娘家人去日本旅遊七天六夜，本來要帶小孩去，但神隊友婆婆希望她好好放鬆，讓她單飛回家當女兒。有婆婆與老公當後盾讓她玩得很盡興，思念兒子的方式除了視訊以外，就是整趟都在看他的禮物。《我的意外室友》每週日晚間8點公視台語台、晚間10點華視主頻播出。

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