超沮喪 百萬YouTuber千千壞心情 0笑容狀態曝光

馮亦寧／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕百萬YouTuber美食水水「千千」以美女大胃王打出知名度，影音頻道經常分享旅遊見聞及日常美食吃吃喝喝，33歲的她吃遍全台灣，並且將美食地圖拓展到世界各地。近日卻罕見在社群平台發表低落言論，稱「沒成功的事」，引發大批網友關心。

千千曬出沒有笑容的進食照。（翻攝自IG）

大胃王千千的纖細外貌和食量驚人形成極大反差，擁有185萬訂閱者粉絲的她，不久前才在平台分享英國之旅，6日卻突然在社群帳號上透露真實心聲，稱「今年到現在累積了蠻多件努力但沒成功的事」，並曬出一張沒笑容的進食照。她也坦言「但沒做我一定會一直卡在心上」，並感謝自已雖然沒什麼自信但願意去嘗試。

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千千透露近期心聲。（翻攝自IG）



貼文中千千也分享了近況，她公開自己回到二林看到眼鏡行高掛自己的廣告布條，讓她「蠻感動的」。另外也提到「這幾天都在看影片充電」，並推薦粉絲多部戲劇及電影。貼文一出引發大批粉絲關心與回應：「給千一個大擁抱，相信自己是最棒的」、「勇敢嘗試的千最棒了！」、「只要是想做的事，都去努力看看」。

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