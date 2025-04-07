于子育控制欲上身！ 變身「搞笑媽媽」情勒女兒

于子育（左）在《母女》MV與怡岑（右）展現喜劇表演形式。（薩泰爾娛樂提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕于子育與怡岑合作情境歌曲《母女》，再次拿起麥克風，她倍感興奮說：「久違站在麥克風前，所有記憶都回來了。」

于子育參與《母女》MV拍攝。（薩泰爾娛樂提供）

于子育在舞台劇《謝謝大家收看》一人分飾五角，從15歲演到80歲，被王偉忠讚美為「百變戲精」，她近日受邀與音樂喜劇演員怡岑，共同合作情境歌曲《母女》，展現兩人截然不同的音樂特色，于子育也參與「洋蔥系」MV的情境拍攝，首度挑戰在音樂與MV作品上發揮擅長的喜劇風格。

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于子育重拾麥克風，帶來全新的音樂體驗。（鵲兒喜娛樂經紀提供）

于子育對於新一代的喜劇類型很感興趣，這次與擅長音樂喜劇的怡岑合作，既興奮又充滿期待，她表示：「自己在生活中喜歡用幽默有趣的表達方式讓身邊的人開心，也注意到怡岑是擅長用音樂情境來表達喜劇的有趣女孩，會創作又會自彈自唱非常值得鼓勵，跟不同世代的人一起合作相當新鮮。」

于子育重拾麥克風，帶來全新的音樂體驗。（鵲兒喜娛樂經紀提供）

于子育5年前演唱電影《孤味》同名主題曲，再次拿起麥克風，她興奮說：「久違站在麥克風前，所有記憶都回來了。」她在錄音時心情時難掩激動，直言即便在「錦繡二重唱」時期有很長時間的歌手經驗，但這次進入錄音室時仍有緊張感，她與怡岑初次見面便一拍即合，兩人在錄音室互相擁抱打氣，讓她有種當時組團時的即視感，笑說此次是「限時版組合演唱團體」。

于子育（左）在《母女》MV與怡岑上演不同年代之間的溫馨與碰撞。（薩泰爾娛樂提供）

于子育（左）、怡岑在《母女》MV有感人演出。（薩泰爾娛樂提供）

于子育過往角色較溫暖、親切，有「國民媽媽」稱號，她這回在《母女》MV飾演一位來自南部、愛女心切的媽媽，充滿強烈控制欲與情感勒索，試圖透過社群媒體與女兒建立更親密的聯繫，變身「搞笑媽媽」。于子育表示：「演得很過癮！」她打趣形容，MV裡的裝扮有點三八和懷舊感，「像極了我媽媽以前的樣貌，如果是我結婚，我媽媽應該也會是這樣的出場吧！」笑言現實生活中與媽媽的互動，也同樣充滿這樣的幽默，透過風趣方式呈現兩代間的代溝與共鳴，希望讓觀眾會心一笑同時，也感受到親情的羈絆與溫度。

于子育（左）、怡岑在《母女》MV有感人演出。（薩泰爾娛樂提供）

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