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娛樂 最新消息

台股指數崩跌2065點 命理師詹惟中開金口

台股今創4大紀錄，指數雪崩2065點，台積電暴跌94元。（示意圖，資料照）台股今創4大紀錄，指數雪崩2065點，台積電暴跌94元。（示意圖，資料照）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕全球金融市場籠罩在美國總統川普關稅風暴眼，亞股續上演黑色星期一，台股今（7）日展開連假補跌，在權值王台積電開盤直接摜殺跌停，暴跌94元，創史上之最，指數開低走低，在上市公司高達945家打入跌停，亦創史最多，終場指數慘遭血洗2065點，或跌9.7%，雙雙創新高，指數不僅摜破2萬點大關，更直下1萬9千點，收19232.35點。

稍早命理師詹惟中在臉書發文，吐露2025年整年度「天機星化祿」，直言大家面對股災很辛苦很痛苦，但仔細來看到年底以前，科技行銷、電子、創造發明相關的股票都還是有機會回到原點，反而是房地產跟金融方面的股票，要保持保守的態度。

詹惟中並開金口表示，醫學醫藥方面的也還不錯，「因為天梁星化權、太陰星化忌。」但他強調以上僅供參考，「賺錢多做善事、賠錢不要怪我。」

而今日前10大個股成交量一片慘跌，台積電以跌停848元作收，成交額199.89億元，排名第1；中華電跌6元，收124元，成交額76.18億元，排名第2；龍巖跌3.6元，收73.4元，成交額38.33億元，排名第3；鴻海以跌停138.5元作收，成交額36.07億元，排名第4；台泥跌2.6元，收29.8元，成交額35.1億元，排名第5。

聯發科以跌停1295元作收，成交額23.27億元，排名第6；廣達以跌停210元作收，成交額17.65億元，排名第7；兆豐金以跌停35.55元作收，成交額17.61億元，排名第8；台灣大跌3元，收113元作收，成交額17.14億元，排名第9；統一跌7.4元，收74.5元，成交額15.65億元，排名第10。

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