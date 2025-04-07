告五人《愛人穿過》造型拖鞋太可愛 搶先試穿評語曝光

告五人分享演唱會周邊商品，犬青（中）腿上的告五豬造型拖鞋團員都很喜歡。（相信音樂提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕告五人即將在4月12日登上高雄世運主場館舉辦「磊山保經xAccusefive告五人MY MAGIC宇宙超有趣新世界巡迴演唱會2025世運極限版」，進入倒數階段，團員密集排練，力求以最佳狀態迎接這場音樂盛事。

前陣子告五人先飛往美國，到拉斯維加斯Allegiant Stadium擔任五月天演唱會的開場嘉賓，剛好也當成暖身，回台後迎接本週六在高雄世運主場館的大型演出，團員興奮直呼：「好期待，越來越有實感了！」

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告五人即將登上高雄世運主場館開唱，團員都很期待。（相信音樂提供）

告五人包括演唱會座位區和周邊商品名稱都巧妙與歌曲名稱結合，充滿趣味感，這次演唱會告五人將推出一卡通、貼紙、紀念海報等周邊商品，還以歌曲《愛人錯過》發想，特別推出《愛人穿過》毛起來室內拖鞋，可愛造型讓團員一看到樣品就忍不住衝到公司搶先試穿，在辦公室走來走去，開心直呼：「這個拖鞋真的太可愛了，而且超實用，大家平常都可以穿。」

雲安笑說：「這咖啡色的告五豬拖鞋根本像隻烤豬！」歌迷也興奮表示：「要穿拖鞋在演唱會上跳起來！」

告五人演唱會將推出多種周邊商品。（相信音樂提供）

除了周邊商品，告五人也提前開放「運氣扭得若有似無」扭蛋活動，原本是為了避免歌迷演唱會當天在戶外排隊等待時間過久，因此提前開放歌迷線上報名，沒想到消息一出，上萬粉絲瞬間擠爆官網，導致系統當機，一度無法進入頁面。

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