八點檔女星不藏了！ 辣秀性感鋼管舞 「腎上腺素飆升」連跳6次大爆汗

徐千京練鋼管舞4年，首度在八點檔秀出成果。（民視提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕徐千京在民視八點檔《好運來》飾演王燦的女兒「陳千晶」，她近日在劇中首度展現練習四年的鋼管舞才藝，高超舞技讓對戲的曾子益看得目瞪口呆。

徐千京在《好運來》飾演王燦與蔡燦得的女兒。（民視提供）

曾子益劇中帶著設計圖前往與徐千京討論合作細節，意外撞見她正在練習鋼管舞。這場鋼管橋段，讓徐千京直呼：「既興奮又緊張。」她透露鋼管舞這項才藝其實已默默練習4年，能夠透過八點檔呈現，對她而言別具意義，「很開心終於有機會讓大家看到我學了很久的東西，但真的很緊張，因為現場那麼多人圍著我，加上鏡頭對著我，壓力真的很大。」坦言即使有多年的訓練，在拍攝當下仍感壓力倍增，但也充滿期待。

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徐千京練鋼管舞4年，首度在八點檔秀出成果。（民視提供）

徐千京練鋼管舞4年，首度在八點檔秀出成果。（民視提供）

為了捕捉最佳畫面，徐千京共跳了6次鋼管舞，尤其最後一段包含多個高難度的「Handspring」動作，對體力是極大挑戰，導演體恤演員辛勞，每跳完一次便讓她休息，確保她能恢復體力再戰。

徐千京練鋼管舞4年，首度在八點檔秀出成果。（民視提供）

徐千京練鋼管舞4年，首度在八點檔秀出成果。（民視提供）

談起拍攝小插曲，徐千京回憶首次拍完跳下鋼管時，最後一個倒掛動作結束時不慎發出巨響，嚇壞現場工作人員，大家紛紛上前關心，讓她感受到劇組滿滿的溫情。

而親眼見證整場表演的曾子益也對徐千京的表現大為讚賞，他大讚：「千京的水準根本是老師等級！」他透露現場的鋼管舞老師也對她讚譽有加，特別提到最後兩個動作支撐點極少、難度極高，「沒想到她竟然一口氣跳了6次，體力與毅力驚人。」

曾子益（左）在《好運來》撞見徐千京（右）跳鋼管舞。（民視提供）

曾子益（左）在《好運來》撞見徐千京（右）跳鋼管舞。（民視提供）



徐千京笑說，可能是當下腎上腺素飆升，才撐得過來，她表示，平常練鋼管舞通常會選擇性練習幾個難度動作，但這次為了拍攝，直接組合成完整段落，「除非是比賽才會這樣密集練習，但比賽通常準備期也要兩三個月，我這次幾乎沒什麼時間準備就上場，真的很挑戰。」

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