柯佳嬿「離開台灣」不藏了 認「無法戒這味」：每餐都要有

柯佳嬿以一襲淡裸粉色細褶長洋裝詮釋輕盈新春詩意。（COS提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕柯佳嬿出席2025時裝秀，這也是她首次探訪希臘雅典，更是第一次在「狄俄尼索斯大理石採石場」 （Dionyssomarble Quarry）看秀，擁有豐富大理石歷史的狄俄尼索斯大理石採石場，該地曾為古希臘人雕刻帕德嫩神廟 （Parthenon） 和厄瑞克提翁神廟 （Erechtheion） 提供大理石。柯佳嬿除了與世界各地的嘉賓交流，也和三吉彩花、庭沼珉拍攝大合照。

柯佳嬿（右三）與全球名人齊聚雅典欣賞COS 2025春夏大秀。（COS提供）

柯佳嬿前往雅典具有指標性的大理石歷史的狄俄尼索斯大理石採石場觀賞大秀。（COS提供）

柯佳嬿以淡裸粉色細褶長洋裝詮釋輕盈新春詩意，百褶線條自肩線垂墜而下，鎖骨處的金屬飾扣添上一抹細膩光澤，搭配白色靴款，勾勒低調奢華的現代氣息。同場出席的名人嘉賓包括新科奧斯卡影帝安德林布洛迪、金球獎影后莎朗史東、時尚KOL Molly、日星三吉彩花、韓星庭沼珉、亞洲創作歌手Mikah。

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柯佳嬿在雅典「狄俄尼索斯大理石採石場」欣賞COS 2025春夏大秀。（COS提供）

柯佳嬿初次探訪希臘。（COS提供）

柯佳嬿盛裝出席於雅典衛城山腳下舉辦的品牌晚宴。（COS提供）

首度前往希臘，柯佳嬿對於南歐美景感到無比好奇，向來「無甜不歡」的她，更對希臘當地甜食情有獨鍾，幾乎每一餐都要搭配甜品，熱愛學習的她也把握機會去當地的博物館遊覽，並特別前往有「全球前20名最佳博物館」美譽的衛城博物館，觀看雅典城內近三千年歷史的古蹟文物，讓她大飽眼福，她也把握機會在第一屆的奧林匹克競技場跑步，置身在歷史的場景裡，特別感動。

柯佳嬿出席品牌晚宴。（COS提供）

柯佳嬿初次探訪希臘，對當地甜食情有獨鍾。（COS提供）

柯佳嬿首次來到在雅典出席2025時裝秀。（COS提供）

近日晉升暢銷作家的柯佳嬿，首本長篇小說《夢 游記》將於4月19日（六）舉辦唯一一場的見面讀書會，活動將於TSUTAYA BOOKSTORE 大直NOKE店舉行。

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