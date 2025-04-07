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直播中天后突入鏡引騷動！瑪麗亞凱莉糗被兒子「請出去」

瑪麗亞凱莉（左二）的一對龍鳳胎，小時候曾來過台灣。（翻攝自IG）瑪麗亞凱莉（左二）的一對龍鳳胎，小時候曾來過台灣。（翻攝自IG）

〔記者陳慧玲／綜合報導〕西洋天后「花蝴蝶」瑪麗亞凱莉與前夫尼克坎農生了一對龍鳳胎，目前小孩已經13歲了，近日她的兒子在房間與網友線上玩遊戲並直播，沒想到她突然入鏡引起一陣騷動，也讓兒子覺得很糗，最後把她「請出去」。

瑪麗亞凱莉一對龍鳳胎，3歲時曾與她搭私人飛機來過台灣，如今小孩已經13歲了。兒子Moroccan在串流直播平台Twitch進行遊戲直播時，她突然抱著愛犬闖入，兒子對網友說：「抱歉，我媽媽來了！」也告訴她：「媽媽，他們能看到妳。」

看到天后現身，網友紛紛趁機示愛：「嗨，瑪麗亞，我愛妳！」也有網友打招呼：「嗨，凱莉女士。」也有網友覺得不可思議，以打字方式留言：「天啊，這真的是瑪麗亞凱莉嗎？」

瑪麗亞凱莉的兒子在直播平台和遊戲玩家互動。（翻攝自Twitch）瑪麗亞凱莉的兒子在直播平台和遊戲玩家互動。（翻攝自Twitch）

瑪麗亞凱莉（左）抱著愛犬突然闖入兒子的直播空間。（翻攝自Twitch）瑪麗亞凱莉（左）抱著愛犬突然闖入兒子的直播空間。（翻攝自Twitch）

聽到網友的熱情招呼，瑪麗亞凱莉也出聲：「嗨，我也愛你們。」儘管花蝴蝶的出現讓網友大為驚喜，但青春期的兒子卻覺得很糗，於是他多次告訴媽媽和妹妹：「你們可以出去嗎？離開我的房間。」最後乾脆完全關掉鏡頭，但可以聽到他繼續說話，要求家人離開，他說：「出去！哦，天哪。我愛妳，媽媽，請把門關上！」

此外，瑪麗亞凱莉兒子在Twitch上的「關於」頁面自我介紹寫到：「是的，我是瑪麗亞凱莉和尼克坎農的兒子，請別再問了。」他將自己描述為「一名13歲的直播主，只想在Twitch和YouTube上大展身手。」

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