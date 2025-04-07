百想公布入圍！《苦盡柑來遇見你》IU、朴寶劍雙提名
百想61「最佳電視劇」入圍《背著善宰跑》（左起）、《玉氏夫人傳》、《如此親密的背叛者》、《外傷重症中心》、《苦盡柑來遇見你》。（翻攝自Naver）
〔記者鍾志均／綜合報導〕第61屆百想藝術大賞今（7）早公布入圍，被網友封為「2025最佳神劇」的《苦盡柑來遇見你》果真大放異彩，IU、朴寶劍雙雙入圍最佳男女主角，兩人將對上去年夯劇《背著善宰跑》邊佑錫和金惠奫，獎落誰家精彩可期。
第61屆百想藝術大賞放送部門男主角入圍。（翻攝自Naver）
今年百想「電視部門」正式更名為「放送部門」，將審查範圍從3家地面波電視台擴大到有線、綜合頻道、OTT等，男子優秀演技獎方面，朴寶劍除了要和邊佑錫廝殺，還有夯劇《外傷重症中心》朱智勛、《好或壞的東載》李浚赫、《如此親密的背叛者》韓石圭角逐戲王寶座。
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女子最優秀演技獎方面，《苦盡柑來遇見你》IU一人飾母女，演技突出受好評，她的對手同樣來勢洶洶，包括《正年》金泰梨、《背著善宰跑》金惠奫、《好搭檔》張娜拉等，形成20、30、40代之爭，然而演出古裝劇《玉氏夫人傳》的林知衍意外落榜，由《無聲蛙鳴》高旻示擠進榜單中。
第61屆百想藝術大賞放送部門女主角入圍。（翻攝自Naver）
最佳電視劇部分，包括《苦盡柑來遇見你》、《背著善宰跑》、《外傷重症中心》全是戲迷討論熱門夯劇，另外古裝劇《玉氏夫人傳》突破重圍，和《如此親密的背叛者》都將爭奪大獎。
第61屆百想藝術大賞「放送部門」主要入圍名單：
最佳電視劇：
《背著善宰跑》（tvN）
《玉氏夫人傳》（JTBC）
《如此親密的背叛者》（MBC）
《外傷重症中心》（Netflix）
《苦盡柑來遇見你》（Netflix）
導演獎：
金元錫《苦盡柑來遇見你》
金熙元《照明商店》
宋妍華《如此親密的背叛者》
李度潤《外傷重症中心》
鄭知仁《正年》
男子最優秀演技獎：
朴寶劍《苦盡柑來遇見你》
邊佑錫《背著善宰跑》
李浚赫《好或壞的東載》
朱智勛《外傷重症中心》
韓石圭《如此親密的背叛者》
女子最優秀演技獎：
高旻示《無聲蛙鳴》
金泰梨《正年》
金惠奫《背著善宰跑》
IU《苦盡柑來遇見你》
張娜拉《好搭檔》
男配角獎：
金俊翰《好搭檔》
盧載沅《魷魚遊戲2》
尹敬浩《外傷重症中心》
崔代勳《苦盡柑來遇見你》
玄奉植《好或壞的東載》
女配角獎：
金國熙《家族計劃》
金才禾《玉氏夫人傳》
廉惠蘭《苦盡柑來遇見你》
吳京華《正年》
鄭恩彩《正年》
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