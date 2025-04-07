百想公布入圍！《苦盡柑來遇見你》IU、朴寶劍雙提名

百想61「最佳電視劇」入圍《背著善宰跑》（左起）、《玉氏夫人傳》、《如此親密的背叛者》、《外傷重症中心》、《苦盡柑來遇見你》。（翻攝自Naver）

〔記者鍾志均／綜合報導〕第61屆百想藝術大賞今（7）早公布入圍，被網友封為「2025最佳神劇」的《苦盡柑來遇見你》果真大放異彩，IU、朴寶劍雙雙入圍最佳男女主角，兩人將對上去年夯劇《背著善宰跑》邊佑錫和金惠奫，獎落誰家精彩可期。

第61屆百想藝術大賞放送部門男主角入圍。（翻攝自Naver）

今年百想「電視部門」正式更名為「放送部門」，將審查範圍從3家地面波電視台擴大到有線、綜合頻道、OTT等，男子優秀演技獎方面，朴寶劍除了要和邊佑錫廝殺，還有夯劇《外傷重症中心》朱智勛、《好或壞的東載》李浚赫、《如此親密的背叛者》韓石圭​​​角逐戲王寶座。

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女子最優秀演技獎方面，《苦盡柑來遇見你》IU一人飾母女，演技突出受好評，她的對手同樣來勢洶洶，包括《正年》金泰梨、《背著善宰跑》金惠奫、《好搭檔》張娜拉等，形成20、30、40代之爭，然而演出古裝劇《玉氏夫人傳》的林知衍意外落榜，由《無聲蛙鳴》高旻示擠進榜單中。

第61屆百想藝術大賞放送部門女主角入圍。（翻攝自Naver）

最佳電視劇部分，包括《苦盡柑來遇見你》、《背著善宰跑》、《外傷重症中心》全是戲迷討論熱門夯劇，另外古裝劇《玉氏夫人傳》突破重圍，和《如此親密的背叛者》都將爭奪大獎。

第61屆百想藝術大賞「放送部門」主要入圍名單：

最佳電視劇：

《背著善宰跑》（tvN）

《玉氏夫人傳》（JTBC）

《如此親密的背叛者》（MBC）

《外傷重症中心》（Netflix）

《苦盡柑來遇見你》（Netflix） ​

導演獎：

金元錫《苦盡柑來遇見你》

金熙元《照明商店》

宋妍華《如此親密的背叛者》

李度潤《外傷重症中心》

鄭知仁《正年》 ​​​

男子最優秀演技獎：

朴寶劍《苦盡柑來遇見你》

邊佑錫《背著善宰跑》

李浚赫《好或壞的東載》

朱智勛《外傷重症中心》

韓石圭《如此親密的背叛者》 ​​​

女子最優秀演技獎：

高旻示《無聲蛙鳴》

金泰梨《正年》

金惠奫《背著善宰跑》

IU《苦盡柑來遇見你》

張娜拉《好搭檔》 ​​​

男配角獎：

金俊翰《好搭檔》

盧載沅《魷魚遊戲2》

尹敬浩《外傷重症中心》

崔代勳《苦盡柑來遇見你》

玄奉植《好或壞的東載》 ​​​

女配角獎：

金國熙《家族計劃》

金才禾《玉氏夫人傳》

廉惠蘭《苦盡柑來遇見你》

吳京華《正年》

鄭恩彩《正年》 ​​​

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