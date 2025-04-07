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（專訪）王心凌、信樂團全靠他翻紅！孫德榮揭造星內幕霸氣不挖角

孫德榮造星無數，堅持不挖角、不走捷徑。（記者潘少棠攝）孫德榮造星無數，堅持不挖角、不走捷徑。（記者潘少棠攝）

〔記者傅茗渝／專訪〕「我這個人拿得起、放得下。」這句話，孫德榮說得雲淡風輕，卻帶著沉甸甸的決心與魄力。

從曾經居住多年的舊別墅搬離時，他毫不猶豫丟掉整整23大箱的CD，如今家中只剩牆角零星幾張唱片，作為陪伴他的回憶。對於昔日一手打造的音樂與藝人，他沒有戀棧與遺憾，「沒得擺啦！回憶要有地方擺，丟掉的當下很淡然。」如同2013年罹患膀胱癌後，他毅然決然收掉親手創立的經紀公司，孫德榮淡然說：「我生病就把公司收了嘛，如果沒收，你看現在可能賠完了。」

孫德榮搬家丟掉多數CD，家中只剩牆角零星幾張唱片。（記者傅茗渝攝）孫德榮搬家丟掉多數CD，家中只剩牆角零星幾張唱片。（記者傅茗渝攝）

出道35年，孫德榮始終堅持不挖角、不走捷徑。他霸氣表示：「有種就自己做嘛，幹嘛去挖別人？」他從零栽培藝人，從培訓、定位、包裝到曝光，每一步都親力親為，親手打造王心凌、信樂團等翻紅奇蹟，但他真正享受的不是名利，而是那份「把失敗變成功」的成就感，「我從來沒有開條件，什麼『給我五百萬才可以帶回去』這種話，我不會說。」

2024年，他一路帶大的子弟兵GINO與公司解約，當時他曾自責地說「子不教，父之過」，不過兩人師徒如昔，他看得開，也說得灑脫：「該走就走啊，我沒有多餘的想法，他需要你就會回來。」

孫德榮搬新家後，客廳玻璃櫃放滿過往收藏及回憶。（記者潘少棠攝）孫德榮搬新家後，客廳玻璃櫃放滿過往收藏及回憶。（記者潘少棠攝）

在演藝圈叱吒多年，孫德榮堅信堅信機會是自己創造的，他語氣一轉，提到自己的童年經歷：「小時候家裡不喜歡我，姥姥不疼、爺爺不愛，你只能創造自己的成就感，讓自己活下去啊。」孫德榮強調不打破原有的排列，就不會有新的排列，這樣的思維，成就了他一路以來不按牌理出牌，卻又屢創奇蹟的演藝傳奇。

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