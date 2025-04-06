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42歲舔中劉樂妍 不顧中國「文明政策」瘋狂露奶

舔中女星劉樂妍對自己的豪乳得意洋洋。（本報資料照，記者胡舜翔攝）舔中女星劉樂妍對自己的豪乳得意洋洋。（本報資料照，記者胡舜翔攝）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕舔中女星劉樂妍昔日從女團「女F4」在演藝圈出道，沒想到她將工作重心轉至中國之後，頻頻祭出舔中行為噁心台灣社會大眾。劉樂妍轉往中國工作已9年，至今仍無代表作，直播帶貨也不見起色，最誇張的是只要開車就像活動的神主牌，不斷傳出車禍消息。近日劉樂妍過42歲生日，不顧中國「文明政策」，公然大露事業線，也不打上馬賽克，根本把中國的政策當作耳邊風。

劉樂妍穿著清涼過42歲生日。（翻攝自微博）劉樂妍穿著清涼過42歲生日。（翻攝自微博）

穿著胸前開大U上衣的劉樂妍，喜孜孜地說「總算吃上了個蛋糕。太開心了，2025年生日大快樂！謝謝大家幫我過生日」，但中國執行「文明政策」已久，明文規定不要穿過短的衣衫、裙子、細肩帶背心，強調「不低胸、不露腰、不露背」原則防止產生誘惑，劉樂妍的清涼裝扮大方露出深邃乳溝，讓很多人留言「看得我好激動」、「暈奶了」。

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劉樂妍穿著清涼明顯違反中國文明政策。（翻攝自微博）劉樂妍穿著清涼明顯違反中國文明政策。（翻攝自微博）

有網友認為劉樂妍穿著誇張，故意酸諷：「應該把上面3/2遮住露下面1/3才更顯有分寸」，被諷刺的劉樂妍還聽不懂，不知道是真傻還是裝傻？其實這並不是劉樂妍第一次在直播間賣弄性感，過去也有人問過她「台灣女孩都像妳胸這們大嗎？」當時她還沾沾自喜說自己是「純大陸（中國）種，一滴台灣水分都沒有」還嗆聲：台灣滿地都假奶，顯然把自己物化且變得「不文明」了。

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