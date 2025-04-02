晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

龍應台投書稱台灣時間不多了 律師林智群滿頭問號

龍應台2023年4月曾在《紐約時報》發表一篇題為「北京未開一槍，已給台灣社會帶來裂痕」文章，稱面對中共武力威脅，台灣各方立場互相指責，這樣的現象正撕裂台灣社會，中國都還沒打過來，台灣內部就已開始分裂。（資料照）龍應台2023年4月曾在《紐約時報》發表一篇題為「北京未開一槍，已給台灣社會帶來裂痕」文章，稱面對中共武力威脅，台灣各方立場互相指責，這樣的現象正撕裂台灣社會，中國都還沒打過來，台灣內部就已開始分裂。（資料照）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕文化部前部長、作家龍應台近日接受《紐約時報》論壇版邀稿，題為「台灣的時間不多了」（The clock is ticking for Taiwan ），文章1日刊登，她表示隨著中國實力日益增強，美國轉身不理世界，台灣增強自身軍力以威懾攻擊是正確的，「但台灣和平的確保自由的唯一方式，是以某種方式與中國和解。最近的歷史表明，這是可以實現的。」

對於龍應台說法，律師林智群昨晚深夜2度發文，他滿頭問號說，「中國只接受一種方式和解，就是吞掉你！人家都要吃你了，還什麼『某種方式』？龍應台是在講『要幾分熟』嗎？」接著林智群表示：「你有看過斑馬跟獅子和解的嗎？他們的和解方式，就是斑馬倒地，獅子在啃它，這樣的和解。」

相關新聞：鍾文智潛逃究責小草酸護航 律師林智群不忍了反嗆
林智群表示，香港是和平方式讓中國拿到了，現在是什麼樣子，「反送中時，一堆老弱婦孺在地鐵被一堆黑幫攻擊，打得頭破血流，以為大家忘了嗎？放下武器，中國就不打你了？這些大江大海人，哪個沒親朋好友（與國民黨有關人員）在中國被清算被sa掉？你們這麼天真，是怎麼活到現在的？」

不久後，林智群二度發文，他說：「如果有人跑進龍應台家裡賴著不走，主張這個是他的房子，龍應台一定可以找到某種方式和解的。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中