龍應台投書稱台灣時間不多了 律師林智群滿頭問號

龍應台2023年4月曾在《紐約時報》發表一篇題為「北京未開一槍，已給台灣社會帶來裂痕」文章，稱面對中共武力威脅，台灣各方立場互相指責，這樣的現象正撕裂台灣社會，中國都還沒打過來，台灣內部就已開始分裂。（資料照）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕文化部前部長、作家龍應台近日接受《紐約時報》論壇版邀稿，題為「台灣的時間不多了」（The clock is ticking for Taiwan ），文章1日刊登，她表示隨著中國實力日益增強，美國轉身不理世界，台灣增強自身軍力以威懾攻擊是正確的，「但台灣和平的確保自由的唯一方式，是以某種方式與中國和解。最近的歷史表明，這是可以實現的。」

對於龍應台說法，律師林智群昨晚深夜2度發文，他滿頭問號說，「中國只接受一種方式和解，就是吞掉你！人家都要吃你了，還什麼『某種方式』？龍應台是在講『要幾分熟』嗎？」接著林智群表示：「你有看過斑馬跟獅子和解的嗎？他們的和解方式，就是斑馬倒地，獅子在啃它，這樣的和解。」

請繼續往下閱讀...

相關新聞：鍾文智潛逃究責小草酸護航 律師林智群不忍了反嗆

林智群表示，香港是和平方式讓中國拿到了，現在是什麼樣子，「反送中時，一堆老弱婦孺在地鐵被一堆黑幫攻擊，打得頭破血流，以為大家忘了嗎？放下武器，中國就不打你了？這些大江大海人，哪個沒親朋好友（與國民黨有關人員）在中國被清算被sa掉？你們這麼天真，是怎麼活到現在的？」

不久後，林智群二度發文，他說：「如果有人跑進龍應台家裡賴著不走，主張這個是他的房子，龍應台一定可以找到某種方式和解的。」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法