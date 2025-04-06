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愛莉莎莎自證沒造假 錫蘭幫開轟：他們巴不得你死

錫蘭（右）聲援愛麗莎莎（左）。（翻攝自IG）錫蘭（右）聲援愛麗莎莎（左）。（翻攝自IG）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕網紅愛莉莎莎日前透過IG影片分享出國經驗，表示自己在印度旅遊時，因「Taiwan」發音被誤認為「塔利班」（Taliban），一番話引起外界質疑是在編故事，愛莉莎莎事後也公布證據反擊「要證明自己沒造謠真累」。對此，經常討論時事的網紅錫蘭也幫忙轉發愛莉莎莎的解釋文並痛批酸民。

相關新聞：愛莉莎莎喊Taiwan遭誤認塔利班 貼與印度老闆對話「要證明沒造謠真累」

錫蘭在社群平台Threads轉發愛莉莎莎的解釋文，並諷刺質疑者表示，「你試圖解釋、你試圖闢謠，或者試圖解釋自己是不會有用的，因為那些人會繼續為你打造一個平行宇宙然後黑你」，他指出，這些人根本不在乎事實和與邏輯，只因為「討厭你」就會不擇手段地摧毀你，最後直言「說簡單點，他們就是巴不得你死」。

錫蘭轉發愛莉莎莎解釋文。（翻攝自Threads）錫蘭轉發愛莉莎莎解釋文。（翻攝自Threads）

事件起因於愛莉莎莎在影片中提到，在印度與當地餐廳老闆聊天時，介紹自己來自「Taiwan」，卻因為發音遭誤認為「Taliban」（塔利班），引起外界質疑造假，就有網友私訊該餐廳老闆求證，老闆則回覆說：「我從未混淆或將台灣稱作塔利班，這件事與我無關。」

愛莉莎莎隨後也親自傳訊給餐廳老闆說明原委，對方很快回應：「我明白了，這只是一個有趣插曲，被少數網友誤解，非常感謝您澄清了這個情況....這只是發音上誤會，完全沒有任何惡意，我們尊重歡迎來自世界各地的人，包括台灣朋友。」最後愛莉莎莎也感嘆「要證明自己沒造謠真累」。

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