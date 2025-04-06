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NewJeans陷合約糾紛500萬粉絲帳號清空 父母出面駁內鬨

NewJeans五名成員團結一致，並接受首爾中央法院假處分申請准許判決。（翻攝自IG）NewJeans五名成員團結一致，並接受首爾中央法院假處分申請准許判決。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕韓國怪物女團「NewJeans」因與經紀公司「ADOR」上演合約糾紛，NewJeans先前就已經強烈表達會力挺爭議製作人閔熙珍，故與母公司HYBE鬧上法院。法院上月准許ADOR假處分申請，裁定NewJeans不能獨立私接活動，等於全團5人全都暫停活動。NewJeans日前首次開庭辯論，透過律師強調再也無法與ADOR合作，之後更無預警刪光有500多萬粉絲的「NJZ（NewJeans新名稱）」帳號內容，外界懷疑成員是否起內鬨，對此，成員父母出面否認傳言。

NewJeans成員Haerin與Hyein皆未成年，必須透過父母親權行使代理權，所以必須取得父母同意才能進行解除合約訴訟。外界有傳言Haerin母親反對訴訟，導致進度無法向前推進，故Haerin父親對母親提出「限制親權」訴訟，更繪聲繪影表示父母內鬨、意見分歧。

NewJeans父母發出聲明，堅定否認「內鬨說」。（翻攝自IG）NewJeans父母發出聲明，堅定否認「內鬨說」。（翻攝自IG）

日前NewJeans父母發出聲明，堅定否認「內鬨說」，更強調：成員雙親關係出現裂痕根本是不實說法，成員之間相當團結，也堅守共同立場，父母完全尊重孩子意願並給予百分之百支持。「Haerin跟父母的立場一致，毫無分歧」NewJeans父母發出的聲明也徹底打破意見不和說，更堅定表示成員之間會團結一心，並尊重NewJeans成員意見。

ADOR對NewJeans提出合約有效訴訟，5名成員Minji、Hanni、Danielle、Haerin和Hyein透過律師表示，因經營團隊全面更換，所以NewJeans請首爾中央地院慎重考慮，成員是否能繼續信賴ADOR。

ADOR對NewJeans提出合約有效訴訟，5名成員Minji、Hanni、Danielle、Haerin和Hyein透過律師表示難以信賴ADOR。（翻攝自IG）ADOR對NewJeans提出合約有效訴訟，5名成員Minji、Hanni、Danielle、Haerin和Hyein透過律師表示難以信賴ADOR。（翻攝自IG）

ADOR公司則強調：「NewJeans一直強調沒有閔熙珍代表，演藝活動就無法繼續下去，雖然閔前代表確實對造就今日的NewJeans貢獻良多，但我們無法接受沒有閔熙珍就不存在NewJeans的說法。」

對於法院的假處分結果，NewJeans表示尊重，暫停已「NJZ」團名活動，也把原本「njz_official」帳號改名，新名字為「mhdhh_friends」，其中「mhdhh」就是把5名成員的名字首字組成，成員父母發表聲明帳號則由「njz_pr」改為「mhdhh_pr」更刪除所有貼文。

法院上月准許ADOR假處分申請，裁定NewJeans不能獨立私接活動。（翻攝自IG）法院上月准許ADOR假處分申請，裁定NewJeans不能獨立私接活動。（翻攝自IG）

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