愛雅結婚2年鬆口生子計畫 嗨喊：我現在是漂亮的媽媽

愛雅與丈夫小萬打造動人情歌《關於我們》。（有魚娛樂提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕愛雅與丈夫小萬結婚2年多，愛情的最佳寫照為「真正的愛，是扶級而上」，亦是夫妻倆共同創立品牌的初衷，近日夫妻倆將彼此深刻的情感化為一首動人情歌《關於我們》，在婚禮當天首度演唱，並選在愛雅生日當天正式上架，獻給彼此、也獻給所有相信愛情的人。

原本這首歌是為小萬量身打造，沒想到他堅持要與愛雅合唱：「這首歌要一起唱，才有意義。」這樣的雙向成就、彼此扶持，正是他們愛情最真實的樣貌。兩人透過朋友介紹，邀請音樂人郭家瑋擔任製作人，經過多次溝通，終於打造出最貼近他們故事的旋律，收到第一版demo時，小萬笑說：「這也太青春了吧，我是不是該出道當偶像了？」

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愛雅與丈夫小萬打造動人情歌《關於我們》。（有魚娛樂提供）

錄音過程充滿笑料，熱愛音樂的小萬一進錄音室竟然害羞卡關，還被製作人笑稱：「你的唱腔太復古，是老派情歌王吧！」最終在團隊協助下找到最適合的唱法，詮釋出濃濃情感。

錄音結束時，小萬還即興彈起鋼琴，讓愛雅驚呼：「你會彈琴？還比我彈得好！」小萬則淡淡一笑：「自學的啦！」意外解鎖老公的隱藏技能，也讓愛雅再次崇拜老公。

婚禮結束後，大家最關心的生子計畫，愛雅笑說：「就順其自然吧！」她透露現在家中已有新成員，即領養的狗狗「漂亮」，是夫妻倆的小女兒，「我現在是漂亮的媽媽，但其實真正寵她的是小萬，根本是十足女兒奴，整天用娃娃音對漂亮說話，完全被她融化！」

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