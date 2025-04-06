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娛樂 最新消息

（影）炫到爆炸！《創：戰神》光輪機車闖入現實展開超高速追逐

《創：戰神》曝光首支預告，超高速追逐相當炫。（迪士尼提供）《創：戰神》曝光首支預告，超高速追逐相當炫。（迪士尼提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕迪士尼影業今（6）日釋出科幻鉅作《創：戰神》的首支預告，繼1982年《電子世界爭霸戰》、2010年續集《創：光速戰記》之後，由奧斯卡得主傑瑞德雷托飾演的「戰神」瑞斯，從虛擬的「創界」進入現實世界，肩負一項危險任務，並成為人類首度與人工智慧生命體首度接觸的見證。

長達一分半的預告揭示了現實世界與創界碰撞畫面，開場就是一場緊張刺激又酷炫的警察與叛逃程式之間的高速追逐，警車根本無法匹敵光輪機車，當機車經典的光牆被啟動後，一輛警車瞬間被劃成兩半。除了飾演「戰神」阿瑞斯的傑瑞德雷托，包括新加入的葛麗塔李、伊凡彼得斯，以及金球、艾美獎雙料戲后吉蓮安德森等角色也首次亮相。

《創：戰神》首張海報。（迪士尼提供）《創：戰神》首張海報。（迪士尼提供）

在系列中飾演靈魂人物「凱文費林」的影帝傑夫布里吉斯則以聲音方式在預告結尾現「聲」，當傑瑞德飾演的阿瑞斯被實體化時，費林對他說：「準備好了嗎？因為無路可退了。」

傑瑞德日前在CinemaCon電影博覽會的發表會上與傑夫一同亮相，直說：「我小時候就對《創》著迷。」他說那時覺得未來近在咫尺，「這部電影有我夢寐以求的一切——動作、冒險還有緊身衣，它帶我進入了一個我從未見過的世界。這部電影將直接衝擊你的網格核心。」

傑夫先前也曾表示，想到在1982年拍了原作真的令人難以置信，「這真的很驚人——我們從沒想過這個系列會延續這麼多年。」《創：戰神》將於10月9日雙十連假搶先美國在台上映。

《創：戰神》前導預告

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