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林芯儀魔鬼身材奪健美冠軍！下一步計畫怕被幹掉

小胖（中）舉辦演唱會，林芯儀（左）和陳怡婷都將助陣演出。（寶吉祥提供）小胖（中）舉辦演唱會，林芯儀（左）和陳怡婷都將助陣演出。（寶吉祥提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕林芯儀這兩天成為鋒頭人物，因為她參加IFBB健美比賽勇奪女子健身模特兒「全場總冠軍」，驚人身材更是讓人眼睛一亮，不過前陣子她出席好友「小胖」林育羣演唱會記者會，當時完全「深藏不露」，黑色西裝外套包緊緊，完全藏住練得超結實的健美身材。

看到林芯儀奪下健美冠軍，小胖也在社群發出讚嘆，直呼太棒了！4月26、27日小胖將首度在台北國際會議中心舉辦大型專場演唱會，林芯儀也會助陣演出，她不只練健美練成冠軍，也談到最近去上戲劇課程充實自己，希望演唱會能帶出優美情境。

林芯儀奪健美比賽冠軍，結實身材讓人眼睛一亮。（健身工廠、ifbbproleague Taiwan提供）林芯儀奪健美比賽冠軍，結實身材讓人眼睛一亮。（健身工廠、ifbbproleague Taiwan提供）

小胖為了演唱會在歌單做了大挑戰，他談到：「我真的是，出太多功課給自己了。」笑說幹嘛開這麼多難唱的歌單來逼死自己，坦言好焦慮。

不只歌單難唱，小胖還要跳舞，得知小胖要展現舞蹈唱跳，林芯儀笑說：「你想把我幹掉啦！」還虧小胖：「你就是那種會說我愛你，但要把你幹掉的人。」購票可上年代售票系統。

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