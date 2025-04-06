BEYOND鼓手葉世榮曾冥婚 走出陰霾娶小21歲女模

葉世榮入行以來花邊新聞不多。（香港星島日報）

〔記者林南谷／綜合報導〕香港傳奇樂團BEYOND鼓手葉世榮近期舉辦多場音樂會，他私人生活低調，社交平台甚少更新。日前抖音流傳一則葉世榮在室內抽菸影片引發爭議，很多歌迷非常驚訝，表示不知道原來葉世榮也有抽菸習慣。

港媒報導，BEYOND四位成員都有抽菸習慣，葉世榮曾透露自己本來沒菸癮，卻因難忍成員們二手煙，最後決定同化而染上抽菸陋習。因此有不知葉世榮有抽菸習慣的粉絲，看到他吸菸影片表示驚訝。

請繼續往下閱讀...

在曝光影片中可見，葉世榮疑似身處中國，手上夾著香菸，雖與友人正在用餐，有粉絲表示其實中國早已實施室內禁菸條例，好奇他是否身處餐廳，也有人指出如果同桌有人不吸菸，葉世榮卻在旁吸菸，行為似乎不太好。

2013年，葉世榮被拍到與太太張偉鈴現身中環。（香港星島日報）

葉世榮入行以來花邊新聞不多，更是一位專情男人，港媒報導，葉世榮在90年代有位交往7年女友許韻珊，女方是拳王周比利外甥女，二人已論及婚嫁，但年僅28歲的許韻珊卻在婚前不幸暴斃。

據當時港媒報導，許韻珊2002年在與葉世榮同居處的浴室猝逝，他婚前痛失未婚妻，為許韻珊喪事東奔西跑，甚至在喪禮完成冥婚儀式，只為兌現娶妻承諾，葉世榮一度陷入「喪妻」陰霾，更曾推出專輯紀念「亡妻」。

葉世榮一直視許韻珊為「前妻」，花了多年才走出陰霾，在2011年終於踏入人生另一階段，與比他年輕21歲中國模特兒張偉鈴結婚，二人育有女兒葉凱淇，近年大部分時間都在中國生活。

☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法