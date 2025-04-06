羅廷瑋怕被罷免喊「背一家7口怎辦」 名嘴汪潔民狂打臉

藍委徐巧芯2日晚間到台中，指羅廷瑋（見圖）面對罷免壓力很大，曾找她心理諮商「身上背著一家7口，沒過這關該怎麼辦。」（資料照）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕台中市中六選區立委羅廷瑋日前邀同黨立委徐巧芯為他站台，徐巧芯指羅廷瑋曾找她心理諮商「背著一家7口，沒過這關怎麼辦」，罷團4日打臉羅廷瑋坐擁4間房屋，店面還能出租，昨再指當地房產1間市值逾2000萬、房租4萬，並曝光羅擁有16張保單，卻「賣慘」博同情。

罷團「敲羅行動」表示，羅廷瑋以「3寶爸」人設搏取選民的信任，選上立委後凍刪親子預算，在立院打駕鎖喉，當傅崐萁的小弟，親中賣台、違法亂政，更耍官威、霸凌醫護，看不到他為中六選區（中、西、東、南區）爭取什麼建設，人設崩壞。

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汪潔民在臉書發文，公開羅廷瑋保單都是儲蓄險共10個。（翻攝自汪潔民臉書）

資深媒體人、電視名嘴汪潔民也在臉書嘲諷羅廷瑋以他35歲這個年紀，真的算很有錢了，因為扣除他擁有的4個房子，更列出羅廷瑋保單都是儲蓄險共10個，「儲蓄型保單，哇，真的很有錢，厲害，怪不得要和徐巧芯合體，都很有錢！」

透過臉書發文，汪潔民狐疑再問：「可是，羅廷瑋啊，你媽媽說給你一個不是很好的家庭，那怎麼會這麼有錢呢？！」

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