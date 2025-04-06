左腳清明右腳「反傅」 體育主播高喊花蓮加油

民進黨立委沈伯洋（左起）、黃捷、網紅八炯與吳沛憶在花蓮為罷免傅崐萁的公民團體加油打氣 。（記者王錦義攝）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕花蓮縣議長張峻日前公開呼籲罷免國民黨花蓮縣立委傅崐萁，但藍營人士認為張峻就是個議員而已，認為民進黨在花蓮基本盤也不夠大，體育主播「啾啾麥」陳宏宜則在臉書發文高喊「反傅」，要花蓮加油。

陳宏宜搞笑曬出手指左腳照片，他說，每年的這一天都po這張照片，但今年要特地提醒大家左腳清明右腳「反傅」，「幫微光shimmer.tw加油！花蓮加油！！」

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陳宏宜昨在臉書搞笑曬出左腳清明右腳「反傅」照片。（翻攝自陳宏宜臉書）

針對藍營人士認為張峻就是個議員而已，張峻不予回應，立委沈伯洋則認為，傅崐萁在地方不斷操作仇恨，想要把罷免行動講成藍綠對決，但公民團體只在意罷掉跟中國站在一起的立委，至於罷免成功後，要接替的人是藍或綠，不是公民團體在意的事情。

沈伯洋表示，國民黨最喜歡講大罷免是仇恨式罷免，其實從頭到尾公民團體都是因為愛花蓮、愛這片土地才站出來，所以真正在操作仇恨的人是國民黨跟傅崐萁。

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