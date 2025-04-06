晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

朴善珠現蹤大甲媽遶境 韓籍啦啦隊第1人

朴善珠5日參加大甲媽祖遶境。（翻攝自朴善珠threads）朴善珠5日參加大甲媽祖遶境。（翻攝自朴善珠threads）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓啦啦隊女孩朴善珠擁有可愛外貌與親民個性，深受粉絲喜愛，上個月19日突宣布想學習中文，決定來台定居並就讀語言學校，獲大批粉絲鼓勵，台中年度盛事大甲媽祖4日起展開9天8夜遶境活動，朴善珠昨（5）日也跑去參加。

昨午朴善珠分享參加大甲媽祖遶境心得，激動表示：「這是台灣非常盛大活動，是一個從台中大甲走到嘉義奉天宮，然後向媽祖祈求平安的活動！」她參與大甲媽繞境，是來台發展韓籍啦啦隊第1人。

她努力融入台灣生活。（翻攝自朴善珠threads）她努力融入台灣生活。（翻攝自朴善珠threads）

而在朴善珠分享照片中，特別戴上今年大甲鎮瀾宮推出秩序帽，她開心自拍說：「聽說會有非常非常多人一起參加這個活動，感謝今年有機會拿到這頂帽子，希望台灣神明的保佑能降臨到我身上。」

朴善珠日前對外表示考慮了許久，決定到台灣就讀語言學校，因為很多人說她在中文方面有天分，因此想認真學習看看，她也強調，「雖然韓國也有補習班，但我更希望能親自在當地學習並體驗文化，所以最終決定要來台灣念書了！」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中