朴善珠現蹤大甲媽遶境 韓籍啦啦隊第1人

朴善珠5日參加大甲媽祖遶境。（翻攝自朴善珠threads）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓啦啦隊女孩朴善珠擁有可愛外貌與親民個性，深受粉絲喜愛，上個月19日突宣布想學習中文，決定來台定居並就讀語言學校，獲大批粉絲鼓勵，台中年度盛事大甲媽祖4日起展開9天8夜遶境活動，朴善珠昨（5）日也跑去參加。

昨午朴善珠分享參加大甲媽祖遶境心得，激動表示：「這是台灣非常盛大活動，是一個從台中大甲走到嘉義奉天宮，然後向媽祖祈求平安的活動！」她參與大甲媽繞境，是來台發展韓籍啦啦隊第1人。

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她努力融入台灣生活。（翻攝自朴善珠threads）

而在朴善珠分享照片中，特別戴上今年大甲鎮瀾宮推出秩序帽，她開心自拍說：「聽說會有非常非常多人一起參加這個活動，感謝今年有機會拿到這頂帽子，希望台灣神明的保佑能降臨到我身上。」

朴善珠日前對外表示考慮了許久，決定到台灣就讀語言學校，因為很多人說她在中文方面有天分，因此想認真學習看看，她也強調，「雖然韓國也有補習班，但我更希望能親自在當地學習並體驗文化，所以最終決定要來台灣念書了！」

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