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直擊！張學友台灣上班路 鐵粉必備這物嗨喊：死而無憾

張學友今天下午近3點步出下塌的飯店有近百位粉絲到場親堵歌神不到5分鐘的「上班路」。（記者陳奕全攝）張學友今天下午近3點步出下塌的飯店有近百位粉絲到場親堵歌神不到5分鐘的「上班路」。（記者陳奕全攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕張學友「60+」巡演昨起一連3週在台北小巨蛋開唱，歌迷除了在演唱會追星，更把握機會到歌神下塌的飯店追星，期待有機會與偶像近距離互動，粉絲更全都自主性的戴上了口罩。

張學友今天下午近3點步出下塌的飯店有近百位粉絲到場親堵歌神不到5分鐘的「上班路」。（記者陳奕全攝）張學友今天下午近3點步出下塌的飯店有近百位粉絲到場親堵歌神不到5分鐘的「上班路」。（記者陳奕全攝）

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張學友今天下午近3點步出下塌的飯店，儘管現場飄起小雨，仍有近百位粉絲到場親堵歌神不到5分鐘的「上班路」。

張學友今天下午近3點步出下塌的飯店有近百位粉絲到場親堵歌神不到5分鐘的「上班路」。（記者陳奕全攝）張學友今天下午近3點步出下塌的飯店有近百位粉絲到場親堵歌神不到5分鐘的「上班路」。（記者陳奕全攝）

張學友以寵粉聞名，他已經連續兩天現身走入人群，親切地跟歌迷擊拳、握手互動，還有人興奮嗨喊「死而無憾」、「學友哥我愛你」。

張學友今天下午近3點步出下塌的飯店有近百位粉絲到場親堵歌神不到5分鐘的「上班路」。（記者陳奕全攝）張學友今天下午近3點步出下塌的飯店有近百位粉絲到場親堵歌神不到5分鐘的「上班路」。（記者陳奕全攝）

特別的是，張學友近來都是戴著兩層口罩現身，避免有被傳染感冒的風險，而鐵粉也都自主性配合，全都乖乖戴上口罩才與偶像近距離互動。

張學友今天下午近3點步出下塌的飯店有近百位粉絲到場親堵歌神不到5分鐘的「上班路」。（記者陳奕全攝）張學友今天下午近3點步出下塌的飯店有近百位粉絲到場親堵歌神不到5分鐘的「上班路」。（記者陳奕全攝）

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