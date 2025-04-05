澳洲台裔成了樂團主腦 Matt驚人背景曝光

Matt是澳洲另類樂團MATT HSU’S OBSCURE ORCHESTRA的主腦。

（MATT HSU’S OBSCURE ORCHESTRA提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕來自澳洲的另類樂團MATT HSU’S OBSCURE ORCHESTRA發行雙專輯《Forest Party》及《Noodle》，並邀請台灣兩大嘻哈傳奇人物春艷、老莫跨界合作，作品充滿了實驗精神。

MATT HSU’S OBSCURE ORCHESTRA樂團的主腦是自澳洲的台裔Matt，家鄉在台灣的他，於澳洲成長並學習音樂，有著多元文化成長環境的他，對於音樂的涉略也沒有設限。

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來自澳洲的另類樂團MATT HSU’S OBSCURE ORCHESTRA。

（MATT HSU’S OBSCURE ORCHESTRA提供）

Matt率領25人合組另類樂團，樂器包括長笛、低音號、喇叭、鋼琴、提琴等，為作品注入豐富層次。今天他一口氣推出《Forest Party》、《Noodle》雙專輯，結合另類、世界音樂、民謠、嘻哈、臥室錄音和管弦樂風格之外，也包含多語言，其中包含國語、台語、日語、藏語和波斯語。

Matt特別邀請台灣嘻哈傳奇人物春艷和老莫，以及澳台混血的R&B歌手凱琳參與作品，合作的新歌《就當家裡》是樂團主腦Matt對台灣日常的印象。

Matt表示：「我是在澳洲長大的，平均十年回一次台灣，所以一直覺得跟自己的文化有點疏離，直到2016年我帶著太太回台灣，深深感受到台灣的友善及自在。」

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