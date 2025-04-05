台灣第一人！林芯儀超魔鬼身材勇奪健美總冠軍 血淚特訓秘辛曝光

〔記者陽昕翰／台北報導〕歌手林芯儀堅持8個月的魔鬼訓練，創下健美歷程巔峰，近日在IFBB健美比賽《Women's Fit Model》新人組以及女子健身模特兒公開組雙料奪冠後，最終晉級勇奪女子健身模特兒成為「全場總冠軍」，她開心表示：「真的沒有想過這一天！」超魔鬼的好身材驚艷眾人。

億萬歌姬林芯儀成為台灣第一，勇奪IFBB健美全場總冠軍。（翻攝IFBB總決賽事）

IFBB所舉辦的健美比賽是目前全球最具規模的賽事，而林芯儀奪下的《Women's Fit Model》女子健身模特兒的全場總冠軍，也是目前全台灣第一人勇奪此項殊榮，必須先從分級中奪得冠軍後，再次晉級與所有級別的冠軍較量，共同角逐最終的全場總冠軍」，非常不容易。

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在得獎後，林芯儀發表感言：「這次比賽我是以本名“林珀如”報名參賽，其實我也是位歌手“林芯儀”，在忙碌的音樂事業中特別抽出時間訓練，是因為愛上這個競技項目，希望可以藉由自身的努力推廣運動，透過健身可以健出人生的態度！」

對於從歌手到健美選手的轉變，林芯儀透露，這是一段充滿挑戰與奮鬥的過程，「每一次站上舞台，無論是音樂還是健美，我都全心投入，讓自己不斷成長。」

林芯儀的魔鬼身材令人驚豔。（翻攝IFBB總決賽事）

林芯儀分享這次備賽嚴格進行飲控，並進行有氧重訓、增肌減脂計畫，身旁一位有經驗的教練全方位規劃非常重要。

在嚴格的控管下，林芯儀體脂從23%降到13%，創體脂最低紀錄，備賽8個月難免有撞牆期，她透露在賽前一個月時，因爲必須進行減少進食碳水化合物攝取，很容易易怒，以及注意力不集中，曾幾次失手將啞鈴或槓片誤甩，導致臉、大腿、手臂等多處瘀青，直呼真的很考驗意志力。

林芯儀這次低調參賽IFBB，連家人都是賽前一晚才電話報備，原她擔心要穿比基尼上台競賽，怕家人現場見到覺得太赤裸害羞，在得到全場總冠軍的好消息時，她馬上向家人視訊，展示身上的肌肉，顯得開心又興奮。

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