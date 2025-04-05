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與李珠珢玩耍畫面太有愛！南珉貞暖喊：願妳也在台灣找到幸福

李珠珢（左）、南珉貞（右）先後加入Fubon Angels。（翻攝自IG）李珠珢（左）、南珉貞（右）先後加入Fubon Angels。（翻攝自IG）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕富邦啦啦隊韓援新人李珠珢日前結束在台灣初登場，吸引大批粉絲到場支持，話題討論度不斷，而同樣來自南韓的學姐南珉貞，昨（4）在社群發文分享與李珠珢的相處過程，坦言對方讓她想起自己的親妹妹，暖喊「想好好照顧她」。

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南珉貞（右）上傳與李珠珢（左）在場邊互動的短片。（翻攝自IG）南珉貞（右）上傳與李珠珢（左）在場邊互動的短片。（翻攝自IG）

南珉貞在IG上傳短片，影片中滿滿都是她跟李珠珢相處的畫面，可見兩人時而勾手，時而開心大笑玩耍，感情就如好姐妹一般，她也在文中感性寫下，「我的任務是照顧珠珢寶寶，想起了我妹妹，想好好照顧她，希望妳也和我一起在這裡找到幸福

南珉貞與李珠珢在場邊的暖心互動曝光後，吸引大批網友湧入朝聖，紛紛留言，「有妳們好幸福」、「大公主照顧小公主」、「看到珉貞抱住珠珢輕拍時，真的好暖好感動呀」、「珉貞真的是最有愛的姐姐了，看著珠珠疼愛關心的表情不言而喻」、「在台灣收編的妹妹」。

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남민정 / 南珉貞 ⁹⁸

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