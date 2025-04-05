劉伊心火辣解放巨胸 一轉身蜜桃臀看光

劉伊心日前前往日本度假。（翻攝自臉書）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕有「美胸皇后」封號的女星劉伊心，2017年嫁給大她24歲的「老虎牙子」總裁林志隆，育有3名孩子，家庭生活幸福美滿。日前她前往日本旅遊，今（5日）在社群曬出比基尼美照，久違解放火辣身材，掀起熱議。

劉伊心辣曬比基尼。（翻攝自臉書）

劉伊心在社群曬出多張美照，可見她身穿鮮紅色比基尼，搭配藍色花紋泳褲，沐浴在陽光下自信擺拍，傲人雙峰一覽無遺，纖細水蛇腰與筆直長腿展現極致比例，轉身一看更大秀渾圓蜜桃臀，整體狀態宛如少女，完全看不出已經是3寶媽。

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劉伊心解放不科學身材。（翻攝自臉書）

劉伊心也在文中有感而發喊話，「不是每天都在當媽媽，也要記得當那個閃閃發光的女人，身體心靈都是自己的，笑容就是力量的證明，『我』不只是誰的誰，我也是我自己！」展現出自信與對生活的熱愛。

貼文一出，劉伊心的魔鬼身材立即吸引網友湧入留言誇讚，「這樣的身材真的讓我很不敢相信妳是一位有3個寶貝的媽媽，身材也太好了吧」、「這身材生3個，騙人」、「哇⋯辣媽美女」、「胸好大」、「怎麼瘦的，指導一下...謝謝」。

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