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娛樂 日韓

台粉寫King&Prince獲文學首獎！永瀬廉驚訝回應：我們竟有這麼大的影響力

〔記者廖俐惠／新北報導〕永瀬廉所屬的King & Prince出道7年，至今尚未正式在海外開演唱會，今年他們參加除夕特別節目紅白藝能大賞，加上永瀬廉又帶著戲劇作品《和富家少爺的戀愛太難了》來台舉行見面會，為海外活動打響第一槍。永瀬廉昨天（4日）受訪表示，真的感受到台灣粉絲們的熱情，希望有朝一日能來台開唱，換他們來見粉絲。

King & Prince永瀬廉帶著主演日劇《和富家少爺的戀愛太難了》首度來台會粉絲。（大鴻藝術BIG ART提供）King & Prince永瀬廉帶著主演日劇《和富家少爺的戀愛太難了》首度來台會粉絲。（大鴻藝術BIG ART提供）

King & Prince在2018年5月出道，以一首《Cinderella Girl》瞬間爆紅，一直以來他們都被看好成為傑尼斯（已改名為星達拓）下一個超級團，不過平野紫耀、岸優太及神宮寺勇太在2023年宣布退出公司，其中一個原因正是希望前往海外發展，King & Prince現階段以永瀬廉、高橋海人雙人體制進行活動。

組合在當紅之際，成員各奔東西，令大批粉絲心碎不已，身為「紫廉CP粉」的台灣大學生劉子新就把追星的複雜心情寫成文章，並投稿到台積電文學獎，結果竟然獲得首獎，而動筆寫文章的動力正是拿獎金飛日本看King & Prince。難得永瀬廉來台，記者趁著聯訪時小心詢問「有台灣大學生以King & Prince為主題寫文章，結果還獲得優勝，得獎感言還特別感謝永瀬廉給的動力，而且還想用獎金飛去日本看你們，想問永瀬廉本人的感想」。

King & Prince永瀬廉接受訪問，臉實在太小了，「巴掌臉」掀起驚呼。（大鴻藝術BIG ART提供）King & Prince永瀬廉接受訪問，臉實在太小了，「巴掌臉」掀起驚呼。（大鴻藝術BIG ART提供）

永瀬廉先是很驚訝的「欸」，接著表示這是非常、非常開心的故事，「或許有台灣人因為這位得獎者的作品才認識我們，這是個很棒的機會，原來我們在很多粉絲心中是很巨大的存在，我重新感受到了這件事情。」雖然這位大學生能夠飛來日本找他們，但永瀬廉知道有更多學生沒有經濟能力出國，「我深刻體會到我們親自來台灣與大家見面的重要性。」

永瀬廉希望能夠以King & Prince身分來台辦演唱會。（大鴻藝術BIG ART提供）永瀬廉希望能夠以King & Prince身分來台辦演唱會。（大鴻藝術BIG ART提供）

年初King & Prince以預錄方式參加除夕特別節目紅白藝能大賞，兩人也一起看了社群上面的反應，如今能夠真的來台灣演出，真切感受到台灣粉絲的熱情，讓他更加希望有一天King & Prince能夠來開演唱會，報答一直以來飛到日本見他們的粉絲朋友們。

像這次辦見面會，就如同「浪花男子」西畑大吾事先告訴他「演唱會氣氛很讚，不管做什麼台粉都會尖叫」，永瀬廉感受到台灣粉絲的熱情跟活力，雖然一開始緊張會做不好，還故意搞笑炒熱氣氛，沒想到台下粉絲反應很好，「原本是由我讓大家嗨起來，沒想到卻反了過來，讓我產生了一種對抗的心情」，希望自己的活力不要輸給粉絲。

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